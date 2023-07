Nach jahrelanger Planung und Neugestaltung steht in dieser Woche die dreiteilige Eröffnung des Marktplatzes in Isny an. Auf eine Feier am Mittwoch mit geladenen Gästen folgen am Donnerstag der erste Wochenmarkt an neuer Stelle und am Freitag ein Feierabendmarkt.

Wer zu Beginn der Woche über den Marktplatz schlenderte, tat dies unter Baustellenlärm. Bis kurz vor Schluss wurde an der Neugestaltung der Stadtmitte gearbeitet. Pflasterer waren noch am Werk, ein Bagger fuhr kreuz und quer durch die Gegend, ein Lastwagen lud nicht gebrauchtes Material auf, Absperrungen standen noch an mehreren Stellen — somit war klar: Das Herz Isnys wird erst in allerletzter Minute neu zu schlagen beginnen.

Arbeiten bis zum letzten Tag

Am Dienstagvormittag sah es dann aber danach, als würde an den Marktplatz ein schönes Schleifchen dran gemacht, um ihn für die große Feier aufzuhübschen. An einem zentral aufgestellten Masten wurden mehrere Girlanden mit gelben und weißen Fähnchen angebracht, zeitgleich fand ein letzter Probelauf für das Fontänenfeld statt. In einem abgesperrten Bereich standen aber immer noch mehrere Paletten voll mit Pflastersteinen herum.

Am Mittwoch wird — wie auch immer sich das Herz Isnys dann präsentieren wird — eine jahrelange Plan– und Bauphase zu Ende gehen. Rund ein Jahrzehnt ist es her, dass mit der Bergtorstraße der erste große Abschnitt der Innenstadtsanierung abgeschlossen wurde. Der zweite Abschnitt — der dritte soll später die ganze Obertorstraße entlang führen — betraf den Marktplatz. Mit dessen millionenschweren Umbau in den zurückliegenden Jahren verschwand der Bundesstraßencharakter endgültig aus dem Zentrum Isnys. Wo früher der Schwerlastverkehr sich seinen Weg bahnte, sollte die Aufenthaltsqualität deutlich erhöht werden.

Bürgermeister ist zufrieden

Ob das gelungen ist, mag jeder Betrachter für sich selbst entscheiden. Was die Stadtverwaltung, die politischen Entscheider und Isny Aktiv denken — auch zur künftigen Befahrbarkeit des Marktplatzes, hat die „Schwäbische Zeitung“ vor der offiziellen Eröffnung abgefragt.

Bürgermeister Rainer Magenreuter ist zufrieden: „Ich freue mich sehr, dass unser Marktplatz endlich fertig gestellt ist und er gefällt mir sehr gut. Nach vielen Jahren Überlegungen, Diskussionen, Gemeinderatssitzungen und -beschlüssen, einem Bürgerbegehren mit Bürgerentscheid, umfangreichen archäologischen Grabungen und einer längeren Bauzeit haben wir ein sehr gelungenes Ergebnis. Ich bin überzeugt, dass der Marktplatz als ,Gute Stube’ unserer Stadt angenommen wird und man sich auf ihm sehr wohlfühlt. Auch auf viele tolle Veranstaltungen auf unserem Marktplatz, beginnend mit der Eröffnung, dem Wochenmarkt und dem ersten Feierabendmarkt bin ich schon ganz gespannt. Über die künftige Verkehrsführung wird am 24. Juli der Gemeinderat entscheiden.“

Verkehrsfrage noch offen

Mit dem letzten Satz beschreibt Magenreuter die letzte große Frage, die bei der künftigen Nutzung des Marktplatzes noch offen ist. Während die Gastronomien belegt sind — auch wenn Seppis Brauhaus erst im Herbst öffnen soll –, die Märkte auf die neue Position umgeplant sind und die (recht sparsame) Begrünung beschlossen ist, gibt es zur Eröffnung noch keine Antwort auf die Verkehrsfrage. Kommenden Montag will der Gemeinderat darüber beschließen. Im Raum steht eine Testphase mit zwei verschiedenen Szenarien — Marktplatz auf und zu.

Angestoßen hatte diese letzte Überprüfung dessen, was in Zukunft für die Innenstadtentwicklung wichtig sein wird, der Stadtmarketingverein Isny Aktiv. Dessen Vorsitzende Lukretia Mayer–Kottmann freut sich unabhängig vom Ausgang der Studie auf die kommenden Tage: „Eine sehr lange Baustellenphase geht zu Ende — wir vergessen manchen Ärger dieser Baustelle — und freuen uns einfach, dass der Marktplatz fertig ist! Der Wochenmarkt an neuer Stelle wird der Marktstadt Isny gut tun und der erste Feierabendmarkt wird mit Sicherheit ganz wunderbar! Das wird ein großes Spektakel im Herzen Isnys.“

Und was sagen die vier Fraktionen, die die Umgestaltung des Marktplatzes von Beginn an (mit Ausnahme der Grünen, die erst 2019 mit dem Einzug in den Gemeinderat dazu kamen) mit ihren Diskussionen und Entscheidungen geprägt hatten?

SPD und Grüne für verkehrsfreien Marktplatz

Der CDU–Fraktionsvorsitzende Marc Siebler geht in seinem Statement nur kurz auf die Bauphase ein, widmet sich dann dafür umso ausführlicher der Verkehrsfrage: „Wir freuen uns über die Eröffnung unseres Marktplatzes. Nach langer Zeit des Bauens hat Isny wieder eine attraktive Mitte mit Aufenthaltsqualität. Es bleibt die Frage der Verkehrsregelung. Wir tun gut daran, zunächst die Personen zu hören, die direkt von der Frage betroffen sind. Dies sind die Anwohner und vor allem die Einzelhändler, Apotheken, Gastronomie und so weiter.“ Dann geht Siebler auf den Verkehr ein: „Die Überheblichkeit einzelner Räte, ohne Anhörung der Betroffenen sofort gänzlich schließen zu wollen, steht nicht nur denen nicht gut zu Gesicht, die damit nach persönlichen Präferenzen entscheiden, sondern es birgt die Gefahr der Fehlentscheidung. Wir sind daher zunächst ergebnisoffen und wollen die zu Wort kommen lassen, die es betrifft. Entscheiden kann man erst nach Auswertung aller Informationen.“

Der SPD–Fraktionsvorsitzende Edwin Stöckle war von Anfang der Planungen an dabei, blickt überwiegend zufrieden zurück — und hat, stellvertretend für die Sozialdemokraten, eine klare Meinung zur Verkehrsfrage: „Die Gestaltung der Südlichen Altstadt und damit auch des Markplatzes hat vor 16 Jahren mit den Voruntersuchungen und Bürgerbeteiligung nahezu vorbildlich begonnen. Aber schon dort war absehbar, dass es nicht die eine alle zufriedenstellende Lösung geben wird, sondern um einen Kompromiss gerungen werden muss.“

Durch die Mehrfachbeauftragung hätten die Gemeinderäte die Möglichkeit gehabt, „aus den sehr guten Lösungsvorschlägen denjenigen auszuwählen, der am besten zu uns passt“. „Allerdings wurde nach unserer Meinung durch die voreilige Festlegung der Bestuhlung und Vorgaben der Verkehrsführung die Gestaltungsfreiheit der Planer zu stark eingeschränkt. Ein freier Blick von außen hätte vielleicht noch mehr Möglichkeiten eröffnet“, schreibt Stöckle: „Wir von der SPD hätten uns gut eine großzügige Freilegung des Stadtbachs, sogar bis zum Paul–Fagius–Haus mit einer Brücke vorstellen können. Auch ein ,echter’ Baum an der Stelle des Betonfundamentblocks für den Christbaum war unser Ansinnen, dem leider nicht gefolgt wurde. Dafür sind die grafische Darstellung des ehemaligen Ratshauses und das Wasserspiel echte Bereicherungen für den Marktplatz.“

Auch wenn nicht alle unsere Wünsche und Vorstellungen realisiert werden konnten, sind die Sozialdemokraten mit der jetzt fertiggestellten „Guten Stube von Isny“ sehr zufrieden. „Jetzt liegt es an uns, durch die passende Möblierung, noch viel mehr Begrünung und auch Beschattung unseren Marktplatz ganzjährig zu einem Platz der Begegnung mit hoher Aufenthaltsqualität aufzuwerten. Dies verträgt sich nach unserer Meinung nicht mit Durchgangsverkehr, auch nicht als Einbahnverkehr. Wir hoffen und sind der Meinung, dass sich nach der jetzt folgenden Phase als Fußgängerzone die Diskussionen erübrigt haben und sich die meisten Bürger keinen Autoverkehr mehr vorstellen können oder wollen“, schreibt Stöckle für die SPD abschließend.

Langwieriger Prozess

Für die Grünen positionieren sich die beiden Fraktionssprecher Dorothée Natalis und Jürgen Ziegler, ebenfalls mit einer klaren Meinung zum Verkehr: „An der ursprünglichen Planung für den Marktplatz waren wir Grünen noch gar nicht beteiligt. Während unserer ersten Legislaturperiode haben einige Umplanungen stattgefunden, meist technischen Hindernissen geschuldet. Entstanden ist jetzt ein großzügiger, sehr edel gestalteter Platz, der einer reichen mittelalterlichen Stadt gut gestanden hätte.“ Er könne Raum bieten für vielfältiges Leben, Markttreiben, kulturelle und soziale Veranstaltungen und als zentraler Treffpunkt für alle Isnyer Bürger dienen, sofern er tatsächlich autofrei bleibe. Ganz gewaltig zu schaffen macht uns die Tatsache, dass wir keine Mehrheit für die Pflanzung von mehr Bäumen und insgesamt mehr Grün auf diesem Platz erreicht haben. Das Fontänenfeld wird manchem Spaß machen, aber es wird nicht für eine nennenswerte Abkühlung sorgen, was große Bäume durchaus könnten. Eine große Linde oder Robinie erreicht die Kühlleistung von rund 20 Klimaanlagen. Wir hoffen sehr, dass unter dem Eindruck des diesjährigen Kinderfestes in der ganzen Innenstadt an einer Nachbesserung gearbeitet wird. Insgesamt lädt der Platz ein, zu einer Nutzung als Sozialraum, aber wir müssen daran arbeiten.“

Auch der Fraktionsvorsitzende Rainer Leuchtle zeigt sich im Namen der Freien Wähler insgesamt zufrieden. „Insgesamt haben wir schon einen schwierigen und vor allem auch einen extrem langwierigen Planungs– und Umsetzungsprozess im Hinblick auf unseren Marktplatz durchlaufen. Manchmal war es fast zum Verzweifeln und wir können es gut verstehen und auch nachvollziehen, wenn seitens Gastronomie und Einzelhandel Frust entstanden ist über diese lange Zeit und Umsatzeinbußen die Folge waren, leider auch noch verstärkt durch die coronabedingten Einschränkungen.“ Vom zeitlichen Aspekt sei das Marktplatzthema auch von den archäologischen Grabungen geprägt gewesen, die nur bedingt beeinflussbar gewesen seien.

Pragmatisches Handeln

„Im Nachhinein ist man immer schlauer und vielleicht hätte man auch das eine oder anders machen können — da wollen wir gar nicht unterscheiden, ob vonseiten Stadtverwaltung oder auch Gemeinderat — letztendlich sitzen wir alle im selben Boot“, schreibt Leuchtle weiter. Die FW nähmen die Erfahrung mit, „dass der Blick auf Planunterlagen halt nicht immer ganz genau die daraus entstehende Realität erahnen lässt beziehungsweise es entstehen dann in der Umsetzung doch Details, die nicht wirklich zufriedenstellen. Da hätten wir uns noch mehr ganz konkreten Übertrag von positiven Beispielen anderer Städte gewünscht. Das werden wir bei zukünftigen Projekten auch konsequent einfordern. Wir glauben auch, dass man im Hinblick auf das viel diskutierte ,mehr Bäume’ noch mal nachsteuern kann, zum Beispiel durch große Pflanztröge und dergleichen.“

Zur noch ausstehenden Entscheidung verweist Leuchtle auf die kommenden Monate: „Das Thema Verkehr, speziell auch die Entscheidungsfindung zur Frage, ob der Platz für Durchgangsverkehr offen bleibt oder gesperrt wird, sehen wir in den Testphasen bestens aufgehoben. Es ist vernünftig, sich die Zeit zu nehmen und damit geben wir den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich einzubringen in diese Fragestellung. Diesen praxisorientierten Ansatz hätten die FW in die Diskussion eingebracht — „und ein Stück mehr an pragmatischem Handeln schadet nie — gerade in der heutigen Zeit.“