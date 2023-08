Der Marktplatz in Isny ist Fußgängerzone

Mit Verkehrszeichen und Pflanzkübeln ist der Marktplatz laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung nun als Fußgängerzone für die erste Testphase (sechs Monate) gekennzeichnet. Die Verkehrszeichen stehen in der Bergtorstraße auf Höhe Abzweigung Pfluggasse und damit fallen auch die Parkplätze im weiteren Verlauf weg. Von der Obertorstraße beginnt direkt nach der Zufahrt zur Hofstatt die Fußgängerzone. Verkehr mit Kraftfahrzeugen ist also verboten, Radfahren dagegen bleibt vorerst im Schritttempo erlaubt. Andienung ist von Montag bis Freitag von 4 Uhr bis 10 Uhr möglich, an Markttagen (Donnerstag) ist keine Andienung erlaubt.