Der Isnyer Wochenmarkt zieht ins „gelobte Land“

Der Isnyer Wochenmarkt hat am vergangenen Donnerstag letztmals an gewohnter Stelle in Espantor– und Wassertorstraße stattgefunden. Ab der kommenden Woche werden die etwas mehr als zwei Dutzend Beschicker ihre neuen Plätze einnehmen — ganz überwiegend auf dem neu gestalteten Marktplatz. Nicht nur für Marktmeister Markus Fischer endet damit eine lange Übergangsphase.

Als Markus Fischer am Donnerstagvormittag auf einen seiner Rundgänge über den Wochenmarkt geht, scheint alles wie immer zu sein. Jeder Beschicker hat seinen Stammplatz, die Espantor– und die Wassertorstraße sind mit Menschen gefüllt, die Geschäfte laufen. Doch der Schein trügt, denn so wie jetzt wird es am nächsten Donnerstag nicht mehr aussehen.

Wer genau hinschaut, sieht auch die klaren Hinweise auf das, was nächste Woche vollzogen wird: „Wochenmarkt Umzug, nächste Woche 20. Juli 2023. Wir freuen uns, Sie am neuen Standort zu begrüßen“, steht auf Tafeln, die an jedem Stand angebracht sind. Darauf ist ein Plan aufgezeichnet, auf dem zu sehen ist, wie der Wochenmarkt künftig strukturiert sein wird. 15 Stände wird es künftig auf dem Marktplatz geben, noch zehn bis auf Höhe des Schmalzbrunnens in der Wassertorstraße.

Lange Vorbereitungszeit

Die Vorbereitungszeit für Fischer auf diesen Umzug war lang. Schon 2009, als er den Job als Marktmeister übernahm, war klar, dass die Struktur nicht so bleiben kann, wie sie ist. Denn die Espantorstraße war aus einem zentralen Grund zu schmal. Knackpunkt war, dass bei laufendem Markt die Feuerwehr unmöglich mit einem ihrer Wagen durchkommen würde, wenn sie dort irgendwo zu einem Einsatz müsste. Nachdem diese Erkenntnis gereift war, kam die geplante Neugestaltung des Marktplatzes gerade recht.

Denn den Wochenmarkt auf dem neuen Marktplatz anzusiedeln, auf dem viel mehr Raum als früher verfügbar sein würde, klang einfach nur logisch.

Dass der Marktplatz zur mit vielen Menschen belebten Mitte wird, damit geht ein Wunsch von uns allen in Erfüllung, sagt Bürgermeister Rainer Magenreuter.

„Und mit dem Umzug des Wochenmarkts auf den Marktplatz wird dieser seinem Namen endlich wieder gerecht und er erhält wieder die Bedeutung, die ihm zusteht.“ Und Katrin Mechler von der Isny Marketing GmbH ergänzt: „„Endlich wieder ein richtiger Platz für unseren Wochenmarkt.“

Komplette Produktpalette

Das sehen auch Fischer und die etwas mehr als zwei Dutzend Beschicker so. Der Marktplatz sei das „gelobte Land“. Beim Rundgang über den Wochenmarkt wird in Gesprächen klar, dass zwar noch nicht jeder restlos glücklich mit seinem neuen Platz ist. Aber die Stimmung ist insgesamt positiv. Er habe sich viele Gedanken gemacht und viele Gespräche geführt, wie der Markt künftig aussehen könnte, sagt Fischer. „Neben der Optik galt es insbesondere die Zufahrtswege und -zeiten der Standbetreiber zu berücksichtigen,“ erklärt er.

Beschicker, die nachmittags andere Märkte bedienen, seien daher in den Randbereichen platziert worden. „Die komplette Produktpalette bleibt jedoch für die gesamte Marktdauer von 7 bis 13 Uhr gewährleistet“, versichert er. „So lässt sich der Wocheneinkauf vor der Arbeit oder auch in der Mittagspause erledigen.“ Einzige Ausnahme sei frischer Fisch, der nur bis 12 Uhr erhältlich sei. Stände, die zum Mittagstisch oder Imbiss einladen, konzentrierten sich künftig in der Wassertorstraße.

Bei aller Vorfreude erinnert Fischer am Donnerstag auch an einen entscheidenden Nachteil, den der Umzug mit sich bringe: „Die Espantorstraße ist der Verlierer.“ Dort falle der Markt als Frequenzbringer nun endgültig weg. Schon in den vergangenen Jahren waren die Stände, weil manche nach der Coronapandemie fernblieben, immer weniger geworden. Zuletzt waren es noch sechs Beschicker, die nun alle auf den Marktplatz kommen. Neu belegt wurden die freien Plätze nicht, weil sich das angesichts des baldigen Umzugs einfach nicht mehr lohnte, sagt Fischer.

Während des Wochenmarktes wird die Bergtorstraße künftig ab der Pfluggasse gesperrt, teilt die Isny Marketing GmbH mit. Die Obertorstraße ist bis zur Einfahrt Hofstatt befahrbar, das Parkhaus damit zugänglich. Ist der Donnerstag ein Feiertag, findet der Wochenmarkt am darauffolgenden Freitag in kompakter Form nur auf dem Marktplatz statt.