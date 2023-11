Die Abteilung Stadt der Feuerwehr Isny bekommt zwei neue Fahrzeuge. Der Gemeinderat bewilligte am Montagabend mit großer Mehrheit die Anschaffung eines Mannschafts-Transportwagens und eines Kommandowagens. Lange wurde zuvor diskutiert, ob nicht der Kauf eines Elektroautos zeitgemäßer wäre, am Ende entschied sich das Gremium aber für die Diesel-Variante.

Isny will bis zum Jahr 2040 freie Energiestadt werden. Dieses Vorhaben leitet die Stadtverwaltung und den Gemeinderat in allen Entscheidungen. Oft lässt sich umsetzen, was zu einer besseren Bilanz führt. Manchmal aber auch nicht.

Am Montagabend etwa kam das Gremium an seine Grenzen, als es um die Anschaffung zweier neuer Fahrzeuge für die Feuerwehr ging. Bei einem neuen Mannschafts-Transportwagen – der aktuelle gebrauchte weist vor dem nächsten TÜV-Termin offenbar einige Mängel auf – für 60.000 Euro, waren sich noch alle einig, den Vorschlag der Feuerwehr anzunehmen. Beim danach von Ordnungsamtsleiter Klaus Hägele vorgestellten Modell für ein neues Kommando gab es allerdings zahlreiche Wortmeldungen und Meinungsverschiedenheiten. Im Raum stand die Frage: Sollte dieses Auto nicht besser elektrisch betrieben werden? Oder wenigstens hybrid?

Alle Varianten haben einen Haken

Stefan Stehle (FW), der im Rettungsdienst arbeitet und dort gewohnt ist, dass Elektrofahrzeuge genutzt werden, verdeutlichte eingangs der Diskussion, dass er mehrfach beim stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Andreas Angele angerufen habe, als klar war, dass dieser mit Kommandant Claus Frey und dem weiteren stellvertretenden Kommandanten Dominik Lubrich empfehlen würde, ein Dieselfahrzeug anzuschaffen.

„Das geht gar nicht!“, entfuhr es Stehle. Er sei der Meinung, dass Isny auch an dieser Stelle „den Schritt in die Zukunft machen“ sollte. Angele, der mit Frey und Lubrich direkt hinter Stehle im Zuschauerbereich saß, wurde daraufhin von Bürgermeister Rainer Magenreuter gebeten, sich zu erklären.

Angele zeigte sich bestens vorbereitet, hatte eine Mappe dabei und blätterte sich während seines Vortrags durch die Unterlagen. „Wir haben das ernst genommen“, sagte er zu Beginn. Mit der Frage, ob eine Elektrovariante möglich sei, sei die Feuerwehr auf insgesamt drei Hersteller zugegangen, bei denen sie auch eine herkömmliche Variante angefragt hatten.

Doch überall habe die elektrische Lösung einen Haken gehabt. Zum vergleichbaren Preis von rund 66.000 Euro sei bei einer Variante das Auto deutlicher und damit womöglich nicht mehr geeignet für die Zwecke der Feuerwehr, die Lieferzeit sei zudem sehr lange; bei einer anderen Variante würde der Hersteller nur die Standardvariante anbieten, die dann umgebaut werden müsse. Dadurch würden aber alle Garantien und Gewährleistungen verfallen.

Viel Mühe gemacht

Zudem sei, bei einer erwarteten Laufleistung von nur wenigen tausend Kilometern pro Jahr, nicht davon auszugehen, dass der Kommandowagen in der Elektrovariante weniger CO₂ produziere als ein Diesel, sagte Angele. Dies unterstrich auch Magenreuter mit dem Verweis auf Vergleichsstudien. Gleichzeitig verdeutlichte der Bürgermeister, dass das Energiekonzept oberstes Gebot für die Stadt Isny sei. Doch die Kommandanten hätten sich „die Entscheidung alles andere als leicht gemacht“. Das ergänzte auch Frey mit dem Hinweis auf die zurückliegenden Wochen, in denen der Vorschlag für die Dieselvariante reifte: „Wir haben uns viel Mühe gemacht.“

Aus dem Gemeinderat kamen weiter Fragen. Ob es nicht billiger gehe, wollte Wolf-Dieter Massoth (SPD) wissen. Leider nein, antwortete Angele. Das habe die Feuerwehr auch gewundert. Sei Leasing denkbar, wollte Jürgen Ziegler (Grüne) wissen. Das sei finanziell nicht attraktiv, sagte Angele und verwies auf eine relativ hohe Monatsrate. Schließlich brach Rainer Leuchtle (FW), selbst in Großholzleute aktiver Feuerwehrler, eine Lanze für die Kameraden: „Überlasst die Entscheidung der Feuerwehr!“. Diese habe sich schließlich Gedanken gemacht, sagt der Ortsvorsteher.

Leuchtles Einwurf verfehlte seine Wirkung nicht. Bei der Abstimmung über den Kommandowagen gingen die Hände für die Dieselvariante fast geschlossen in die Höhe. Einzig Peter Clement (SPD) war dagegen. Dem neuen Mannschafts-Transportwagen stimmten alle Räte zu.