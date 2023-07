Der gute Glaube an sich selbst

Den Glauben an sich selbst niemals aufzugeben, das war das Motto der Entlassfeier der Verbundschule Isny im Kurhaus am Park. Vielfach passend untermalt mit dem Kultsong „Don’t stop believin“ von Journey.

Dieser Glaube an die eigenen Stärken war rückblickend der Motor, der 161 junge Menschen zum Schulabschluss geführt hat und dieser Glaube ist es auch, der für alles rüstet, was vor den Absolventen liegt. Darin waren sich Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler einig.

Das Programm des Abends war kurzweilig und bunt und hat für einige Lacher im Saal gesorgt. Bei den Lehrerawards wurden die verpeiltesten, großzügigsten und fürsorglichsten Lehrerinnen und Lehrer ausgezeichnet. Thema war auch noch einmal der Corona–Alltag mit Homeschooling im Einhornkostüm und den Tricks, wie man sich der Teilnahme entziehen konnte. Beeindruckend war die musikalische Umrahmung durch die Schulband, unter der Leitung von Jens Arndt, die passend und souverän „Hall of Fame“ von Script interpretierte.

In sieben Klassen traten die Schüler zum Höhepunkt des Abends an, zur Übergabe der Zeugnisse für drei verschieden Bildungsabschlüsse: dem Hauptschul–, dem Werkrealschul– und dem Realschulabschluss. Gleich zwei Mal konnte am Abend die Traumnote 1,0 für herausragende Leistungen an Tamara Lolacher und Luzia Monzillo übergeben werden.

Im Folgenden alle Namen und alle Klassen des Abschlussjahrgangs 2023 mit Auszeichnungen Lob (L) und Preis (P):

9d, Klassenlehrer Herr Ethevneaux: Qutaiba Almaowas, Nevio Armiento, Mateo Cela, Amelie Engel, Ilmi Gashi, Linn Halder (L), Djellza Haziri (L), Michalina Kolozdziej, Marcel Krug, Sahil Nar, Ena Petrovic (L), Jayden Pippirs, Bastian Prinz, Matias Ramic, Leonie Rehan, Florian Rusche (L), Collin Schön, May Talal, Alara Uzun, Damian Weißenborn.

9e, Klassenlehrer Herr Graber: Katharina Blehle, Adnan Dzinalic, Jason Foll, Lukas Franke, Bubacarr Gakou, Muhamed Gashi, Ben Göhl, Rumeysa Gültekin, Tuana Gülümser, Kati Halder (L), Mara Hildebrandt (L), Sammy Hoves, Jessica Kaur, Tanveer Kaur, Vanessa Läufer, Lukas Linsdorf, Nico Nachbauer, Francesco Parascandolo, Eva Schwarz, Marian Seidel, Shehed Thamir Fakhir, Anna Wolf, Arnisa Zeka

10a, Klassenlehrerin Frau König: Lara Bischof (P), Leon Elgaß (L), Tim Göhl, Ida Gückel (L), Marlene Häfner (P), Lina Hertkorn (P), Melissa Kül (P), David Leiser, Linus Maier (L), Luzia Müller (P), André Motz, Aaron Ottine, Alika Pappenheim (L), Jonas Pfurrer (P), Maximilian Reich, Clara Rimmele (P), Jael Eliah Schlicht, Max Schneider, Maren Sontheim (P), Teresa Stach (P), Leonie Stiebe (P), Nico Walk.

10b, Klassenlehrer Herr Bodenmüller: Lisa Baldauf (L), Mia–Sophie Becker, Elias Diet, Sandra Fischer, Raphael Geyer, Ida Glowatzki (P), Johanna Hartmann (L), Fatima Hassanzanda (P), Clemens Hold (L), Lina Hügel, Jakob Kulmus (L), Leopold Mader, Kilian Ohmayer (P), Pauline Ohmeier, Maurice Preißler, Julia Prinz (L), Matthis Prinz, Marek Puchner, Lars Schwarzenbach (P), Quirin Schweinberger, Kirills Svarinskis, Ben Tillmann, Carina Wagner (P), Carina Weber, Lukas Wiesenfarth (L), Rigobert Yankmak (L)

10c, Klassenlehrer Herr Kathan: Tobias Czaja, Nikita Dortmann, Sarah Frank (P), Marius Geist, Jenny Hodruß (L), Cian Jasinski, Ida Kaspar (P), Iakov Krytcyn, Tamara Lolacher (P), Luzia Monzillo (P), Justin Muhs, Peter Müller (P), Aron Pfender, Sophie Pilack, Felix Remplink, Lina Rimmel (L), Thomas Roth (P), Natalia Saulea ((P), Jamy Schatz (P), Jule Scheuermann (L), Timo Schwarz, Kilian Wegmann (L)

10d, Klassenlehrer Herr Voigt: Paul Büch (P), Lars Budde (P), Arne Bühler, Roman Dengel, Tobias Dieng (L), Erik Frey, Kanberk Gülümser (L), Zoe Hull (P), Maximilian Karl (L), Maximilian King (L), Erik Knoll, Henrik Koch, Rezon Lahaj, Luca Morgen, Elias Rack, Ali Reis, Baran Toker, Rafael Tomicic

10e, Klassenlehrerin Frau Mayer: Aya Alhalbouni, Samir Anwari, Özge Bayrak, Lucas Burghart (L), Ivan Buric, Petar Buric (L), Jessica Codre, Vanessa Constantin, Eric Dombrovskiy (L), Ismail Engin, Alina Fichtweiler, Malleh Gakou (P), Novali Glamann, Isabell Heusohn (L), Lucas Hörmann, Kerem Kocaman, Ana–Maria Kostenska, Lonisa Lekaij, Nicolas Maier, Lena Mayer, Jennifer Niemczyk, Benedikt Schmid, Leonie Schmid, Torben Schwitalla, Jana Seitz (L), Erjon Shaqiri, Adriano Simone, Laurel Weber, Collin Weigle (L)