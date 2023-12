Die Iberglifte im Maierhöfener Ortsteil Riedholz laufen. Dank des ergiebigen Schneefalls zum Monatswechsel konnte am vergangenen Sonntag spontan der Betrieb aufgenommen werden. Für den erst vor wenigen Wochen gegründeten Verein zum Erhalt der Iberglifte wird ein Wintermärchen wahr.

Es ist davon auszugehen, dass es sich diejenigen, die im Frühjahr zusammensaßen und überlegten, die von der Schließung und vom Abbau bedrohten Iberglifte zu übernehmen, so vielleicht in ihren kühnsten Träumen ausgemalt haben: Schon zu Beginn des Winters, noch steht nicht einmal Weihnachten vor der Tür, schneit es so viel, dass die Lifte in Betrieb genommen werden können und das Herz der Wintersportler erfreuen - genau so ist es gekommen. Die Kraftanstrengung der vergangenen Monate derer, die sich aus einer spontanen Idee heraus aufmachten, die Iberglifte zu retten, hat sich gelohnt. Zumindest vorerst.

An den Verträgen wird gerade noch gearbeitet

Denn noch, so bestätigte es Moritz Sontheim vom Vorstandsteam des Vereins der „Schwäbischen Zeitung“ am Mittwoch, ist der letzte Schritt eigentlich gar nicht gemacht. „Die Verträge werden aktuell noch ausgearbeitet“, sagt Sontheim. Notwendig sind diese, um den Lift für den symbolischen Betrag von einem Euro von den bisherigen Besitzern, der Familie Immler, abzulösen. Da an diesem Schritt weit mehr als nur ein Kleinstbetrag hängt, braucht es einfach Zeit und Geld. Denn mit der Übernahme der Lifte würde sich der Verein dazu verpflichten, den eventuellen Rückbau zu übernehmen, falls durch tatsächlich einmal Schluss sein soll mit dem Winterspaß. Berechnungen zeigten, sagt Sontheim, dass damit Kosten zwischen 25.000 und 90.000 Euro anfallen könnten.

Da die Unterstützung so groß ist, will der Verein den letzten Schritt allerdings unbedingt wagen. Einerseits hat die Gemeinde Maierhöfen einen Zuschuss von 10.000 Euro bewilligt, auch die Familie Immler hat nach Angaben Sontheims einen fünfstelligen Betrag gespendet - und dann sind da ja noch die Mitglieder. Mehr als 200 seien es inzwischen, sagt Sontheim: „Mehr Mitstreiter sind zwar immer besser, aber wir sind inzwischen gut aufgestellt, um die Kosten zu decken.“ Mit dem Wintereinbruch seien noch einige Unterstützer dazugekommen.

400 Skifahrer am ersten Betriebstag

Trotz der noch fehlenden offiziellen Übernahme entschloss sich der Verein in Absprache mit der Familie Immler und Thomas Rudhart, der mit seiner Familie die Anlage auch weiterhin betreuen soll, am vergangenen Wochenende in die Saison zu starten. Den schönen Moment, wenn es Neuschnee satt gibt und die Verhältnisse dadurch günstig sind, wollte niemand verpassen. Am Samstag machte der Verein mobil und Rudhart stieg in die Pistenraupe, am Sonntag um 9 Uhr starteten großer und kleiner Lift pünktlich. Der Parkplatz am Fuße des Hangs füllte sich im Laufe des Tages ordentlich, im warmen Ibergstüble war für Speis und Trank gesorgt. Etwa 400 Gäste - unter ihnen natürlich viele Vereinsmitglieder - kamen, um zu den ersten zu gehören, die dieses ganz besondere Wintermärchen hautnah miterleben.

Dass es soweit hat kommen können, war nicht zuletzt dem insgesamt sechsköpfigen Vorstandsteam zu verdanken. Sie übernahmen im entscheidenden Moment der Gründungsversammlung die Verantwortung, stellten sich an die Spitze der Bewegung und sorgten dafür, dass der Zauber, dem der Anfang der Idee innewohnte, nicht verflog. Neben Sontheim sind dies Niclas Schaffer, Dagmar Ruinat-Brüning, Alexander Würtenberger, Petra Stolten und Simone Spieler. Sie kümmern sich um den Auftritt des Vereins, um die Finanzen und darum, dass in den vergangenen Wochen die Lifte soweit vorbereitet wurden, dass überhaupt ein Betrieb möglich ist. Auch Schulungen von Liftpersonal gehören dazu.

Ein zauberhafte Anfang

Ursprünglich wollte Moritz Sontheim eigentlich nur „Geburtshelfer“ für den Verein sein und sich dann auf andere Dinge konzentrieren. Doch dann packte ihn der Iberg und ließ ihn nicht mehr los. Den Dank dafür erhielt er am vergangenen Sonntag, als die Lifte erstmals anliefen. Unter der Woche läuft aktuell nur der große Lift (täglich von 13 bis 16.30 Uhr), am Samstag und Sonntag kommt der kleine hinzu (von 9 bis 16.30 Uhr). Wie lange der Betrieb läuft, hängt vom Wetter ab. Denn ohne Schneekanonen, auf die dauerhaft verzichtet werden soll, heißt es: Wenn es genügend schneit, kann gefahren werden. Wenn nicht, dann nicht. Doch egal, wie der Winter ab sofort werden wird - ein zauberhafter Anfang ist gemacht.

Der Verein zum Erhalt der Iberglifte lädt am Montag, 11. Dezember, um 19 Uhr zur ersten Mitgliederversammlung ins Landhotel Zur Grenze in Maierhöfen ein. Eingeladen sind nicht nur die aktuell 220 Mitglieder, sondern auch solche, die es noch werden wollen. Informationen zum Verein gibt es im Internet unter www.unser-iberg.de