Montagmorgen auf dem großen Parkplatz beim Burkwanger Baggersee: die vier Masten des Festivalzelts werden mit Radladern, zusammen mit der riesige gelb–blaue Plane in die Höhe gezogen. Damit ist der Festplatz voll ausgestattet. Das Gastrozelt, der Backstagebereich und das Berberzelt wurden von den unermüdlichen ehrenamtlichen Helfern in den letzten Tagen bereits gestellt. Ab Freitag ist es dann so weit. Das Theaterfestival Isny feiert seinen 40. Geburtstag am Burkwanger Baggersee.

Rund zwei Wochen dauert der Aufbau. „Das Zirkuszelt kam diesmal als letztes dran, da der Familienzirkus Relaxx noch bis gestern eine Vorstellung gegeben hat“, sagt Christian de Kruyff, Vorsitzender des Theaterfestivalvereins. Außer den Zelten hat das Helferteam des Theaterfestivals Strom– und Wasserleitungen verlegt, einen Campingplatz samt Sanitäranlagen für hunderte Besucher aus dem Nichts aufgebaut und Parkflächen angelegt. „In den nächsten Tagen wird das große Gastrozelt wird mit einer langen Theke ausgestattet und eine ,Open Stage‘ eingerichtet“, berichtet de Kruyff. Die große Bühne im Zirkuszelt wird vom Isnyer Bauhof aufgestellt und mit bester Licht– und Tontechnik ausgerüstet.

Drei Zirkusprojekte

Am Freitag geht es los mit Workshops auf dem Festivalgelände und geeigneten Lokalitäten in der ganzen Stadt. Für jeden Abend hat das Planungsteam im zurückliegenden Jahr ein ausgesuchtes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. Aus der Pressemitteilung des Vereins geht hervor, dass ein Programmschwerpunkt auf dem sogenannten „neuen Zirkus“ liegt. Mit den Barbaren Barbies, der Soon Circus Company und dem Vaivén Circo präsentiert das Theaterfestival an drei Abenden international gefeierte Zirkusprojekte.

Die Planungsgruppe der „jungen Wilden“ verspricht: Wenn Mola am 31. Juli ihren Bastard–Pop auf die Bühne bringen, bleibt der Konzertbesucher kein stiller Zaungast, da wird zusammen getanzt, geschwitzt und gefühlt. An sechs weiteren Abenden gibt es Konzerte zum Feiern und Tanzen, zum Zuhören und Staunen, Musik für Glücksmomente mit dem ausverkauften Herbert Pixner Projekt, Orange, Rootsman Fyah, Rikas oder dem unglaublich swingenden Waldeck feat. Patrizia Ferrara. Dazu am 30. Juli Besuch aus Absurdistan: Ulan & Bator kehren zurück nach Isny. Mit dabei haben sie ihre neueste Trophäe: Den Deutschen Kabarettpreis 2022. Und natürlich: Helge is in town! Helge Schneider kommt nach Isny! Mit seiner ausverkauften Show „Der letzte Torero — Big L.A. Show“.

Neues Gastrokonzept

Neben der Möglichkeit von Karten– und Handybezahlung ist in diesem Jahr das Gastrokonzept neu. Stefan Mesmer vom Theaterfestival Verein kümmert sich um die komplette Organisation. An drei Essensständen werden Kässpätzle, Bratwurst, Steak, Pommes und vegane Gerichte angeboten. Frühstück für die Campinggäste gibt es ab 8.30 Uhr.

Ab Donnerstag, 27. Juli, um 9 Uhr können die Festivalgäste den Campingplatz am Zirkuszelt beziehen.

Die Anfahrt mit dem Auto zum Festivalgelände erfolgt ausschließlich über die B12 und den Abzweig nach Burkwang. Parkplätze am Festivalgelände sind jedoch rar. Eine Anreise mit dem Fahrrad durch Kleinhaslach wird empfohlen.

Für viele Veranstaltungen im Zirkuszelt gibt es noch Tickets. Auch frei gebliebene Plätze in den Workshops können noch bis zum Workshop-Beginn auf www.theaterfestival-isny.de gebucht werden.