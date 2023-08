Heinz Bucher hat sich gemeinsam mit Roland Manz und Erhard Bolender der Isnyer Stadtgeschichte verschrieben. Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die drei Heimatforscher ehrenamtlich unterwegs, um der facettenreichen Historie auf die Spur zu kommen. Ihr neuestes Projekt nach dem Schmalzbrunnen ist das Stadtmodell, das vor wenigen Wochen unter den Rathausarkaden aufgestellt und enthüllt worden ist. Im Interview mit Michael Panzram blickt Bucher auf Details des Modells und erzählt, wie die ersten Reaktionen auf die neue Attraktion an exponierter Stelle waren.

Herr Bucher, wie sind die ersten Reaktionen auf das Stadtmodell?

Bucher: Wir Heimatforscher sind total begeistert. Es sind gefühlt immer Menschen da, die sich das Modell anschauen. Ganz besonders schön finde wir, dass nicht nur Fremde stehenbleiben, sondern auch viele Einheimische, die durch ihre Stadt streifen und Dinge entdecken, die sie bisher gar nicht wussten. Schon jetzt lässt sich sagen, dass unter den Arkaden der ideale Standort ist.

Das heißt, Sie und ihre Heimatforscherkollegen Roland Manz und Erhard Bolender sind restlos zufrieden?

Wir sind alle überwältigt vom Ergebnis. Der Aufwand und die Mühen haben sich mehr als gelohnt. Auch mit der Wahl des Künstlers lagen wir richtig, weil Dirk Meyer in Maierhöfen immer greifbar war und wir immer wieder Anregungen einbringen konnten, um Ergänzungen vorzunehmen. Ebenso zufrieden waren wir mit der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Stadt Isny, vertreten durch Hauptamtsleiter Frank Reubold und die Unterstützung der großzügigen Sponsoren.

Was war Ihre Motivation, die Stadt in solch einem Modell darzustellen?

Das hängt mit unserer Forschung zusammen, die wir drei seit zwölf Jahren betreiben. Wir wollten Isny als geplante Stadt zeigen — und sie ist tatsächlich geplant gewesen und nicht einfach nur irgendwie entstanden. Dann war die Frage, welche Zeit wir darstellen. Das war eine große Diskussion. Letztlich haben wir uns für das Jahr 1631 entschieden.

Dieses Jahr ist auch wegen des großen Stadtbrands ein ganz markantes Datum. Warum dieser Zeitpunkt?

Weil das die Hochzeit unserer Isnyer Stadtgeschichte war. Damals war zum Beispiel zu sehen, wie die Stadt mit ihren Patrizierhäusern geplant wurde. Oder die Befestigungsanlagen mit der Stadtmauer, den Türmen, Toren und Gräben. Und das im 14. Jahrhundert! Genau solche Details machen Isny und damit das Modell so spannend.

Der Standort des Modells ist auch ein ganz besonderer. Warum steht es unter den Arkaden des Rathauses?

Erst war von den Planern eine Stelle, mehr oder weniger versteckt, hinter dem Blaserturm vorgesehen — aber da hätten wir es auch lassen können. Uns schien ganz im Gegenteil ein Platz in aller Öffentlichkeit ideal, der gut zugänglich und einfach sichtbar ist. Und so ist es dann auch gekommen. Von der Stelle unter den Arkaden aus lassen sich ja auch gut andere Punkte der Stadtgeschichte sehen. Auf der einen Seite ist der Schmalzbrunnen nicht weit, auch eine unserer Initiativen, auf der anderen Seite der Marktplatz. Das ist eine wunderbare Harmonie. Dort liegt ein weiteres Projekt, der Zeitstrahl der Isnyer Geschichte auf den Grundmauern des alten Rathaus.

Das Modell lebt von Details, es gibt viel zu entdecken. Was gefällt Ihnen noch besonders?

Mich überzeugt der Fuß, auf dem das Modell steht, sehr. Wir haben uns viele andere Modelle angeschaut und festgestellt, dass der jeweilige Fuß immer eine Barriere darstellt. Der war oft aus Beton, ein richtiger Klotz und zu dominant. Bei unserem Stadtmodell waren wir uns einig, dass der Sockel luftig wirken muss. Von der Firma Schwärzler kamen dann verschiedene gute Vorschläge. Die große Überraschung war, dass sie uns den Fuß sogar gespendet hat.

Was war Ihnen noch wichtig?

Mit den erklärenden Tafeln auf der Seite inklusive eines QR–Codes erklären wir das Modell und dessen Entstehung.An die Rollstuhlfahrer haben wir durch den zurückgenommenen Sockel gedacht. Sie können jetzt direkt bis an die Kante des Tischs fahren können. Die Erklärung der Blindenschrift auf dem Modell war uns wichtig. Das ging nur, weil das Bronzemodell im Schatten steht. In der prallen Mittagssonne wäre es zu heiß, um die Schrift zu ertasten. Diese Blindenschrift konnte durch die Spende des Rotaryclub Wangen–Isny–Leutkirch umgesetzt werden. Mit dieser Schrift wollen wirklich alle Menschen teil haben lassen. Auch Kinder können das Modell hautnah erleben. Ich habe schon gesehen, dass welche sich drauf setzen und herumkrabbeln und Isny entdecken. So soll es sein.

Sie klingen rundherum glücklich. Das täuscht nicht, oder?

Das bin ich auch. Wir haben uns sehr viele Gedanken im Vorfeld über Größe, Form und Aussehen und Details wie die Vorstädte und die Isnyer Ach gemacht und sind zu einem wirklich guten Ergebnis gelangt. Letztlich war es ein großes Wagnis, die komplizierten Zusammenhänge unserer Stadt Isny darzustellen. Das Stadtmodell ist über Nacht zu einem Treffpunkt der Stadtgeschichte geworden. Die Neugierde und Zufriedenheit der Besucher gibt uns Recht und freut uns sehr.