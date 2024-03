Das Match um den Grill

Das Landestheater Dinkelsbühl bringt am Sonntag, 10. März, die Aufführung „Extrawurst“ auf die Bühne im Isnyer Kurhaus am Park. Mit diesem Tennis-Theaterstück startet die Isnyer Veranstaltungsreihe Zwischentöne in die neue Spielsaison und präsentiert den Theaterabend passend zum Umfeld des Stücks in Kooperation mit dem Tennis Club Isny. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landestheaters hervor.

Demnach dreht sich in dem Stück von den „Stromberg“-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob auf ersten Blick alles um einen Grill: Ein Tennisclub in der deutschen Provinz soll über die Anschaffung eines neuen Grills für die Vereinsfeiern abstimmen. Eigentlich kein Problem, reine Formsache. Doch unerwartet schnell landen die Clubmitglieder bei ganz grundsätzlichen Fragen: Wie verhalte ich mich politisch korrekt? Gibt es auch am Grill eine deutsche Leitkultur? Und sind Vegetarier eigentlich auch eine Glaubensgemeinschaft?

Ins Rutschen kommt alles mit dem Vorschlag, auch einen eigenen Grill für das einzige türkische Mitglied des Clubs zu finanzieren. Denn gläubige Muslime dürfen ihre Grillwürste bekanntlich nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch legen. Eine gut gemeinte Idee, die aber Diskussionen auslöst und den Verein vor eine Zerreißprobe stellt. Laut Landestheater stoßen in dem Stück Atheisten und Gläubige, Deutsche und Türken in humorvoller Art aufeinander. Und allen werde klar: Es geht um mehr als einen Grill.

Die Uraufführung des Stücks wurde 2019 mit dem Monica-Bleibtreu-Preis der Privattheatertage ausgezeichnet.

