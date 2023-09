Zu jedem Neubaugebiet gehört ein Spielplatz. Das regelt die Landesbauordnung. Im Mittelösch in Isny warten Familien mit kleinen Kindern, die bereits 2021 im Neubaugebiet gebaut haben, aber noch immer. Dass der Spielplatz nun zeitnah gebaut wird, darum kümmert sich eine Elterninitiative, der Susanne Unkauf vorsteht.

Alexandra Haug, bei der Stadtverwaltung unter anderem für den Bau von Spielplätzen zuständig, versichert: „Wir sind hier sogar sehr zügig dran mit der Umsetzung.“ In anderen Neubaugebieten Isnys habe es länger gedauert, bis das erste Spielgerät stand.

Wir möchten, dass unsere Kinder den Spielplatz auch noch nutzen können und nicht schon zu groß sind. Susanne Unkauf

Susanne Unkauf wohnt mit ihrer Familie seit 2021 im Mittelösch, in einem der ersten freigestellten Einfamilienhäuser. Sie schildert im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, welche Hürden für den Spielplatz bereits genommen sind. Im Oktober 2022 besuchte sie zusammen mit drei weiteren Müttern und sechs Kindern Bürgermeister Rainer Magenreuter (die SZ berichtete).

Er sagte damals zu, dass die für den Spielplatz vorgesehene Fläche bis spätestens April 2023 von Baugeräten und Schutt geräumt werden muss. Ein entsprechendes Schreiben sei den Baufirmen zugegangen. „Leider hat das nicht geklappt“, sagt Unkauf.

Finanzieller Spielraum wird ausgelotet

Inzwischen haben noch einige Gespräche mit der Stadtverwaltung stattgefunden. „Meist mit Frau Haug, aber auch eines mit Kämmerer Werner Sing, um den finanziellen Spielraum auszuloten“, sagt Unkauf. Der Wunsch der Eltern bleibt bestehen: „Wir möchten, dass unsere Kinder den Spielplatz auch noch nutzen können und nicht schon zu groß sind.“ Im Moment ist die Situation so, dass der nächste Spielplatz nur nach einem rund 20–minütigen Spaziergang und mit Überquerung von Hauptverkehrsstraßen zu erreichen ist.

Die klamme Stadtkasse und das Prozedere, das nötig sei, um Mittel im Haushalt zu beantragen, nannte Bürgermeister Rainer Magenreuter beim Oktobertermin als Stolpersteine. Eine Aufteilung in zwei Bauabschnitte sehe er als notwendig an, sagte er damals. Mit einer Zusage für den ersten Bauabschnitt kam Unkauf nun aus dem aktuellen Gespräch in der vergangenen Woche mit Haug und Susanne Duda, bei der Stadtverwaltung: „Im Oktober fängt die Stadt mit dem Bau des Spielplatzes an, weiter geht es dann im nächsten Jahr. Als erstes Spielgerät wird ein Kletterturm aufgestellt“, freut sie sich. Dieser stand auf der Wunschliste der Eltern. „Eigentlich hätte er höher sein sollen, weil die Bebauung drum herum so hoch ist, aber der Turm, der jetzt gebaut ist, ist auch sehr schön“, sagt Unkauf.

Hoher Spielturm mit Rutsche wird gebaut

Haug konkretisiert: „Es handelt sich um einen hohen Spielturm mit Rutsche und verschiedenen Auf– und Abstiegsmöglichkeiten.“ So einen gebe es in Isny auf den bestehenden Spielplätzen noch nicht. Der Liefertermin für den Spielturm sei Ende Oktober, dann würden die Fundamente gegossen, der Bauhof bringt den Fallschutz an und es wird, falls es die Witterung zulässt, eingesät, sagt Haug.

Ob er in diesem Jahr noch bespielt werden könne, hänge von der Witterung ab. „Gleich neben dem Gelände wird einmal der neue Kindergarten gebaut“, zeigt Florian Schmelzenbach. Damit der Spielplatz einladend und vom Neubaugebiet her einsehbar wird, wünschen sich die Eltern hauptsächlich grünen Bewuchs um das Gelände und wenig Zaun.

Auf der rund 1.350 Quadratmeter großen, fast rechteckigen Fläche solle dann sogar viel mehr als ein Kinderspielplatz entstehen, führt Haug weiter aus. Geplant sein „ein Aufenthaltsort für mehrere Generationen“, erklärt sie. Bäume, Bepflanzung, Rasenflächen, Sitzgelegenheiten und weitere Geräte werden entsprechend des im Haushalt eingeplanten Geldes im kommenden Frühjahr aufgestellt.

Für 2023 hatte Haug 35.000 Euro beantragt, für 2024 sind 45.000 Euro veranschlagt. Dafür sollen unter anderem eine Nestschaukel, eine weitere Schaukelanlage und eine Tischtennisplatte angeschafft werden.