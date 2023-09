Das Burgfräulein kommt nach Rohrdorf

Nach den rundum erfolgreichen Veranstaltungen im Frühling und im Sommer setzen die Isnyer „Zwischentöne“ das Programm fort. Das Kulturforum Isny lädt unter dem Titel „Stadt | Land | Berg“ weiter dazu ein, Isny und die Umgebung neu zu entdecken. Am Freitag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr geht es in den Theatersaal Rohrdorf, wo die Kabarettistin Christine Eixenberger ihr Programm „Einbildungsfreiheit“ auf die Bühne bringt. Sie trägt das Herz auf der Zunge, den Rotstift in der Hand und den Pausengong im Ohr. Einst Grundschullehrerin, jetzt erfolgreiche Kabarettistin.

Jung, strahlend, frech ‐ und dabei sehr bayerisch. Viel hat sich bei ihr durch den Wandel von der Grundschullehrerin zur Kabarettistin nicht geändert: „Mei, man muss halt den Vormittag rumbringen.“ Bei ihrem Soloprogramm „Einbildungsfreiheit“ beginnt alles mit einem biblischen Wasserschaden: Von sagenumwobenen Pilzkolonien und nicht ganz so flotten Handwerksburschen aus den eigenen vier Wänden vertrieben, bricht Christine Eixenberger in eine Odyssee namens „Wohnungssuche“ auf. Sie umgarnt Immobilienmakler und Hausbesitzer, die sich allesamt wie Lehnsherren einer längst vergangenen Epoche gebärden. „Ich bin dann mal so frei ...!“ denkt sich Eixenberger und begegnet den Möchtegern-Monarchen der Neuzeit furchtlos, stimm- und wortgewaltig, gestählt durch unzählige Bastelstunden und Grundschulklassenfahrten.

„Einbildungsfreiheit“ erzählt pointenreich von Bürgern und Burgfräulein, von der Macht der Märkte und der Suche nach diesem einen, mystischen, bayerischsten aller Orte: Dem ominösen „Dahoam“.

Tickets im Vorverkauf zu 30 Euro, ermäßigt 24 Euro, gibt es in der Isny Info im Hallgebäude oder online unter isny.reservix.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 32 Euro, ermäßigt 25,60 Euro.