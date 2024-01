Rund ums Wassertor in der Isnyer Innenstadt gilt eigentlich ein Parkverbot. Nur hält sich niemand dran. Oft stehen mehr als ein halbes Dutzend Autos für einen mehr oder weniger kurzen Halt auf jeder Fläche, die sich gerade bietet. Auf eine Anfrage von FW-Stadträtin Miriam Mayer zu der dortigen Situation reagierte Bürgermeister Rainer Magenreuter mit dem Verweis auf den Vollzugsdienst, der sich kümmern solle. Eine wirkliche Lösung des Problems am wichtigsten Verkehrspunkt scheint dadurch aber nicht in Sicht.

Eine Momentaufnahme am Donnerstagvormittag rund ums Wassertor: Auf der Seite zur Fußgängerzone stehen insgesamt drei Fahrzeuge am Straßenrand. Ein Auto parkt direkt vor dem Schreibwaren Grass, eines vor der Apotheke, ein drittes kurz vor den Arkaden, durch die es zum Drogeriemarkt Müller geht. Dort, auf der unteren Seite des Wassertors, hält gerade ebenfalls ein Auto - und ist in bester Gesellschaft. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen gleich drei Fahrzeuge vor der neuen Arztpraxis und dem Dönerladen. Insgesamt sind es gleichzeitig also sieben Autos, die dort alle eigentlich gar nicht stehen dürften - denn schließlich gilt in dem verkehrsberuhigten Bereich überall Parkverbot.

Der Vollzugsdienst soll es richten

„Die Situation am Wassertor wird wohl immer schlimmer“, beschrieb es FW-Stadträtin Mayer am Montagabend in der Gemeinderatssitzung und transportierte damit einen Hinweis aus der Bürgerschaft, der an sie herangetragen worden sei. Es herrsche „Chaosparkerei“, fügte Mayer hinzu. Auf der Verwaltungsbank reagierte Bürgermeister Magenreuter auf den Hinweis und gab eine kurze Antwort. Das Thema sei nicht neu, erklärte er. Er werde „unseren Vollzugsdienst darauf hinweisen“, sagte Magenreuter noch. Mehr aber nicht. Thema beendet. Zumindest für ihn. An dieser Stelle.

Typische Situation oberhalb des Wassertors: Auf beiden Seiten parken Autos. (Foto: Michael Panzram )

Auf Nachfrage von „schwaebische.de“ erklärte der Bürgermeister wenige Tage später erneut, dass das Problem zuvorderst mit dem Vollzugsdienst in den Griff bekommen werden solle. Im aktuellen Haushaltsentwurf sei eine weitere Stelle eingeplant, um Falschparker noch häufiger kontrollieren zu können. Bisher gibt es zwei Personen im Rathaus, die dafür zuständig sind. Einer davon, Jan Zingg, hat aber gerade erst den Job als Marktmeister übernommen und fehlt somit an die Innenstadt füllenden Wochenmarktdonnerstag.

Eine weitere Idee, die jetzt geprüft werde, sei der Einsatz von Pflanzkübeln, erklärte Magenreuter. Diese könnten allerdings nur im Frühjahr und Sommer aufgestellt werden. Im Winter gingen sie dem Schneeräumdienst im Weg um. Dass diese Lösung eine gute sein könnte, hat das Jahr 2023 gezeigt. Dort wurden im Bereich vor den Arkaden, unterhalb der Mauer zur Nikolaikirche, Kübel aufgestellt, sagt Manfred Schlitter, der im Rathaus für Verkehrsfragen zuständig ist. Er freut sich über die gelungenen Maßnahmen:

Da parkt dann keiner mehr. Manfred Schlitter

Das habe Autofahrer an dieser Stelle nämlich so eingeschränkt, dass an Parken eigentlich nicht mehr zu denken war - allerdings hätten doch ab und zu Fahrzeuge dort gestanden, dann aber halt deutlich innerhalb der Fahrbahn.

Magenreuter schlug mehrfach Parkplätze vor

Weitere Pflanzkübel sollen nun womöglich in den Bereich vor der Apotheke und dem Schreibwarenladen kommen, kündigte Magenreuter an. Davon unberührt bleiben soll aber der untere Bereich in Richtung Burgplatz. Dort soll das „Postkartenmotiv“ Wassertor frei bleiben von Kübeln oder Verkehrsschildern oder Pollern beziehungsweise Pfosten, sagt der Bürgermeister. Diesen Standpunkt hatte er auch schon auf einem Spaziergang mit dem Stadtseniorenrat im Herbst bekräftigt. Gleichzeitig gibt er zu, dass parkende Autos sich auch nicht gerade schön auf Erinnerungsfotos machen.

An eine Lösung, die Parkplätze am Wassertor regulär vorsieht, hat Magenreuter übrigens schon mehrfach gedacht. Doch er habe zweimal den Vorschlag dazu gemacht und sei zweimal im Gemeinderat gescheitert. Dieser hatte mit großer Mehrheit vor einigen Jahren ein Verkehrskonzept verabschiedet, in dem Parkplätze rund ums Wassertor nicht vorgesehen waren. „Nach zwei so deutlichen Niederlagen, macht es keinen Sinn mehr“, erteilt Magenreuter die Frage nach einem dritten Versuch eine klare Absage. Schlitter erinnert derweil daran, dass es Parkplätze einst vor der Apotheke gegeben hat. Das sei allerdings vor seiner Zeit als Bürgermeister gewesen, kommentiert Magenreuter.