Damit keine „blinden Flecken“ entstehen

Auf Einladung des SPD–Ortsvereins Isny hat Daniela Harsch, Sozialbürgermeisterin in Tübingen, zum Thema Frauen in der Politik gesprochen. Gleich zu Beginn der Veranstaltung im Kurhaus stellte Harsch klar: Die Präsenz von Frauen in der Politik ist keineswegs ein Selbstzweck und weibliches Geschlecht kein alleiniges Qualitätsmerkmal an sich.

Eine stärkere Präsenz von Frauen in der Politik sei dennoch wichtig, weil in einer guten Demokratie möglichst viele gesellschaftliche Gruppen an politischen Entscheidungen beteiligt werden müssen. Dort, wo nur Gleichgesinnte politisieren, bestehe die Gefahr, dass „blinde Flecken“ bei Entscheidungen entstehen, so die Tübinger Sozialbürgermeisterin.

Bis heute sind Frauen in der Politik jedoch unterrepräsentiert. Jan Zingg, Vorsitzende des SPD–Ortsvereins Isny, hob hervor, dass der Anteil von Frauen in kommunalen Parlamenten auf niedrigem Niveau stagniert und der Anteil der Bürgermeisterinnen in Baden–Württemberg gerade einmal acht Prozent beträgt. Harsch verdeutlichte diese Tatsache, indem sie darauf hinwies, dass es in ihrem Landkreis doppelt so viele Bürgermeister mit dem Namen Thomas gibt wie Bürgermeisterinnen insgesamt.

Die Gründe für diese Schieflage sind vielschichtig. Die politische Kultur wird nach wie vor von älteren Männern dominiert. Frauen neigten dazu, kooperativer und dialogorientierter zu arbeiten, was sie teilweise von politischem Engagement abhalte, erklärte Harsch. Deshalb sind weibliche Vorbilder und Netzwerke von großer Bedeutung, um Frauen zu ermutigen, aktiver in der Politik mitzuwirken.

Die hohe Arbeitsbelastung, verbunden mit zahlreichen Abendterminen, machen es insbesondere Frauen mit Familien schwer, politisches Engagement mit dem Alltag zu vereinbaren. Es sei in ihrem Amt als Bürgermeisterin nicht ungewöhnlich bereits am Mittwoch die 40–Stunden–Woche erreicht zu haben, so Harsch. Hier müsse sich auch die Politik fragen, ob dies künftig noch zeitgemäß sei und wo Anpassungen nötig sind, so Harsch.

Politische Entscheidungsträgerinnen würden oft eine stärkere Exposition als Männer erleben, beobachte Harsch. Aktuell zeige sich dies etwa in der in den sozialen Medien herrschende Debatte um die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, wo anstelle politischer Inhalte Langs äußerliche Erscheinung und Figur kommentiert würden.

Trotz der Herausforderungen lohne sich ein kommunalpolitisches Engagement, weil es einen interessanten Blick auf die Gesellschaft ermögliche, so Harsch. Dies bestätigte auch Franziska Schließer, Co–Vorsitzende des SPD–Ortvereins Wangen: „Das Kennenlernen von unterschiedlichen Persönlichkeiten und Vereinen sei unglaublich spannend und persönlich bereichernd.“