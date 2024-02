Chrysant Müller bleibt Kommandant der Feuerwehr Großholzleute

Chrysant Müller ist erneut zum Abteilungskommandanten der Feuerwehr Großholzleute gewählt worden. Sein neuer Stellvertreter ist Thomas Rusch.

Mit sieben Einsätzen war 2023 ein eher ruhigeres Jahr für die Abteilung Großholzleute. Neben dem traditionellen Funken fand auch wieder das Oldtimertreffen statt. Beide Veranstaltungen waren laut Müller ein voller Erfolg. Er lobte die hohe Ausbildungsbereitschaft und merkte auch an, dass Großholzleute einen sehr guten Ausbildungsstand hat. Neben Müller richteten auch noch der Ortsvorsteher Rainer Leuchtle und der Kommandant der Feuerwehr Isny, Claus Frey, ihre Grußworte an die Versammlung. Beide nahmen, wie auch die beiden stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Isny, Dominik Lubrich und Andreas Angele, an der Veranstaltung teil.

Neuer Stellvertreter

Nach bereits vier Wahlperioden stellte sich Müller erneut für fünf Jahre zur Wahl. Er erhielt nach Angaben der Feuerwehr nahezu alle Stimmen. Rusch wurde mit großer Mehrheit gegen einen weiteren Kandidaten zu Müllers neuem Stellvertreter gewählt. Johannes Steinle, der bisherige Stellvertreter, stand nach zehn Jahren nicht mehr zur Wahl.

Verabschiedet wurde neben Steible (er war zwölf Jahre dabei) auch Thomas Hofer, der 34 Jahre zur Abteilung Großholzleute gehörte. Beide erhielten von Müller ein Abschiedsgeschenk für ihr jahrelanges Engagement.