Christiane Höllring wird Kämmerin in Isny

Eine der wichtigsten Stellen im Isnyer Rathaus ist voraussichtlich ab Januar wieder besetzt. Die Stadt Isny hat mit Christiane Höllring eine Nachfolgerin für den überraschend nach Biberach gewechselten Kämmerer Werner Sing gefunden. Mit der 40-jährigen Höllring wird erstmals eine Frau an der Spitze des Fachbereichs Interne Dienste und Finanzen in Isny stehen.

Der Schock war im Isnyer Rathaus groß, als Werner Sing im zurückliegenden Sommer plötzlich ankündigte, die Stadtverwaltung nach über 30-jähriger Tätigkeit verlassen zu wollen. Den erfahrenen Wächter über die Finanzen zu verlieren, war nicht zuletzt ein harter Schlag für Bürgermeister Rainer Magenreuter. Zum 1. Oktober musste er den geschätzten Kämmerer zum Staatlichen Schulamt nach Biberach ziehen lassen. Dort arbeitet Sing jetzt als behördlicher Datenschutzbeauftragter an Schulen.

Lob für den stellvertretenden Kämmerer

Ungünstig war der Zeitpunkt auch, weil im Herbst immer der neue Haushaltsplan aufgestellt wird. Diese Phase, so viel war bei Sings Kündigung schon klar, würde ohne einen Kämmerer ablaufen. Sings Stellvertreter Andreas Mayer habe es bisher aber „sehr gut kompensiert“ und „die Planung gut vorangetrieben“, lobte Magenreuter.

Im Gegensatz zu der etwas länger dauernden Suche nach einem Stadtbaumeister war immerhin die erste Ausschreibung von Sings Stelle erfolgreich. In dem Auswahlverfahren setzte sich schließlich Höllring durch und erhielt das entscheidende Votum des Gemeinderats. Höllring stammt aus Backnang, lebt in Oberreute und arbeitet seit dem Jahr 2020 als Kämmerin in der Oberallgäuer Gemeinde Rettenberg. Davor war sie bereits Kämmerin im Markt Oberstaufen und im Markt Hofkirchen in Niederbayern. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Schlüsselposition in unserer Verwaltung zügig besetzen können, und dass wir mit Frau Höllring eine kompetente und erfahrene Nachfolgerin für Werner Sing gefunden haben“, sagte Magenreuter.

Bisher in der Gemeinde Rettenberg tätig

Die 40-jährige Diplom-Verwaltungswirtin bringt mit ihrem Studium an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg nach einer Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau sehr gute Voraussetzungen mit. Ein Grund für sie, sich auf die Stelle zu bewerben, sei die Größe der Stadt, erklärte Höllring bei ihrer Vorstellung am Montagabend im Rathaus. In Isny sehe sie deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Herausforderungen im Vergleich zur kleinen Gemeinde Rettenberg mit nur knapp 5000 Einwohnern. Sie wolle „langfristig bleiben“, erklärte Höllring.

Die Tatsache, dass sie in eine hoch verschuldete Stadt wechselt, bezeichnete sie als „Herausforderung“, der sie sich gerne stelle. Christiane Höllring wird die Stelle in Isny voraussichtlich zum Jahresanfang 2024 antreten. Eine ihrer ersten Aufgaben wird sein, sich um den aktuellen Haushaltsentwurf zu kümmern. Denn dieser werde wegen der personellen Übergangsphase in der Kämmerei sicher erst im neuen Jahr verabschiedet, kündigte Magenreuter an.