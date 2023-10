Chorgemeinschaft Isny singt Oratorium von Gounod

Die Chorgemeinschaft Isny präsentiert auch dieses Jahr wieder ‐ zusammen mit einem französischen Partnerchor und einem Chor aus Ludwigsburg, vier Solisten und einem großen romantischen Orchester ‐ ein selten zu hörendes Oratorium: „Mors et Vita“ von Charles Gounod.

Die Aufführungen finden am Samstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche in Isny und am Sonntag, 15. Oktober, um 16.30 Uhr in der Ulrichskirche in Wangen statt. Das Werk ist in seiner theologischen Konzeption einmalig: Während andere Komponisten eigenständige Totenmessen (Requiems) komponiert haben, gibt es bei Gounod nach dem Requiem eine Fortsetzung. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen Lebens. Das Werk hat drei Teile: Tod, das Jüngste Gericht und Ewiges Leben nach der Geheimen Offenbarung. Es spannt den Bogen von Tragik, Trauer und Erschütterung über Trost und Hoffnung bis zu himmlischen Sphären. Der vier- bis achtstimmige Chor hat die Aufgabe, Stellvertreter der mitfühlenden Menschheit oder der himmlischen Engelscharen zu sein. Das Orchester mit seiner großen, spätromantischen Besetzung und seinen reichen Farben trägt zur gefühlsmäßigen Vertiefung der Texte bei, die Solisten bringen Schmerz, Trost und Hoffnung zum Ausdruck.