Chancenlos im Spitzenspiel

In der Kreisliga A3 kassierte die SG Kißlegg beim FC Isny eine deutliche 2:6-Niederlage. Auf dem Platz erwies sich der FC Isny als das wesentlich konsequentere Team und tauschte nach dem Abpfiff mit dem Gast die Tabellenposition.

Für das erste Tor der Heimmannschaft sorgte Nebosa Arbutina in der 25. Minute. Giuseppe Boccuto glich anschließend für die Westallgäuer aus (40.), aber nur zwei Minuten später stellte Feras Abo Aljedian den alten Abstand wieder her. Nach rund einer Stunde erhöhte Isny dann das Tempo. Zunächst vergrößerte Arbutina den Vorsprung des FC Isny auf zwei Tore (54.) und nur wenig später erhöhte Gökhan Bayrak auf 4:1 und sorgte so für die Vorentscheidung (63.). Durch einen Elfmeter (Thomas Maas, 69.) kam Kißlegg noch einmal heran, doch Valentin Kirchmann (81.) und Matthias Gorgol (89.) sorgten für den 6:2-Endstand. SG-Trainer Bastian Plocher zeigte sich im Interview trotzdem nicht besorgt: „Das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. Wir können das gut einordnen. Der einzige Unterschied war, dass Isny seine Chancen konsequent genutzt hat und wir nicht.“

Die drei Zähler katapultieren den FC Isny in der Tabelle auf Platz zwei. Die SG rutscht leicht ab und findet sich nun auf dem dritten Tabellenrang wieder.

Nächster Gegner für die SG Kißlegg ist am Sonntag um 14.30 Uhr der SV Edelweiß Waltershofen, den mit zwölf Zählern momentan gerade einmal zwei Punkte von einem Abstiegsplatz trennen.

Neuravensburg geht in Amtzell unter

Mit einem enttäuschenden 1:5 endete die Partie der favorisierten SV Neuravensburg am Sonntag in Amtzell.

Dabei ging man durch Julian Knill in der 19. Minute sogar in Führung, bevor der Gastgeber das Spiel übernahm. Niklas Renz glich in der 26. Minute zum Halbzeitstand von 1:1 aus. Der Treffer zum 2:1 brachte dem SV Amtzell dann erstmals die Führung. Erneut war es Renz, dem der Treffer gelang. Von nun an war die Heimmannschaft spielbestimmend. In der 84. Minute erhöhte Ryan Goodman auf 3:1, und nur zwei Minuten später war es Samuel Oppe, dem das 4:1 gelang. Bryan Goodman gelang in den letzten Minuten noch ein weiterer Treffer für den SV Amtzell (90.), der nach dem Schlusspfiff einen überaus verdienten 5:1-Heimsieg feiern konnte.

Durch die drei Punkte verbessert sich der SV Amtzell in der Tabelle auf die siebte Position, während Neuravensburg auf den vierten Platz zurückfällt.

Am Sonntag empfängt der SV Neuravensburg den SV Eglofs, momentan Tabellensiebter, um 14.30 Uhr.