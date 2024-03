Das Feld für die Kommunalwahl in Isny scheint festzustehen. Am Donnerstagabend hat als vermutlich letzte Partei auch die CDU ihre Liste nominiert - wenn nicht doch noch in den nächsten Tagen überraschend die AfD auftaucht. Mit dem Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzenden Marc Siebler an der Spitze gehen insgesamt zehn Männer und vier Frauen für die Christdemokraten ins Rennen.

Die CDU hat sich Zeit gelassen. Während die politischen Mitbewerber von SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP schon seit mindestens eineinhalb Wochen mit ihren Nominierungsversammlungen durch sind, trafen sich die Christdemokraten erst eine Woche vor Abgabeschluss der Liste. Bis zuletzt wurde auch hier um Kandidaten geworben - und das erfolgreich, wie sich am Donnerstagabend im Bayrischen Wirt in Schweinebach zeigte.

Auf den letzten Drücker kam noch ein Kandidat dazu, sodass am Ende die Namen von zehn Männern und vier Frauen präsentiert werden konnten. „Ich habe richtig Lust. Jetzt geht’s los“, verbreitete Marc Siebler zu Beginn der Versammlung gute Stimmung. Er freue sich sehr, dass die Liste „jung wie noch nie“ sei, aber auch ein paar erfahrene Gesichter dabei wären. Jedenfalls bilde die Reihe an Namen „die Gesellschaft ab“.

Wirtschaft, Ökologie, Soziales

Nun gehe es darum, ein gutes Programm aufzustellen und einen guten Wahlkampf zu machen, sagte Siebler. Es werde „ein bisschen schärfer“ zugehen, machte er den Willen zur Auseinandersetzung mit der Konkurrenz deutlich. Was das heißen dürfte, deutete er in seiner Ansprache mehr als an. Die Grünen nannte er „gefährlich“, auch wenn sie verlässlich seien und eine klare Linie hätten; den FW sprach er ab, wirklich die größte Fraktion zu sein. Das seien alles „einzelne Köpfe“, da stimme „jeder für sich ab“.

Wo mit der CDU zu rechnen sei, zeigte Siebler schlaglichtartig auf. Die Wirtschaft sei ihr sehr wichtig, weil sie der Motor sei, „der den Karren am Laufen hält“. Auch Ökologie sei selbstverständlich zentral, allerdings gingen die Christdemokraten da nicht ideologisch ran. Der Mensch müsse im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen. Deswegen sei auch der soziale Bereich ein sehr wichtiger. Allgemein gelte, jetzt die Köpfe zusammenzustecken und positiv zu arbeiten.

Kein Kandidat aus Beuren

Nach Sieblers Auftakt durfte Versammlungsleiter Ferdinand Hofmann die Wahlen übernehmen. Er präsentierte die von Siebler angeführte Namensliste, bevor sich jeder Kandidat kurz vorstellte. Von den 14 Kandidaten sind sechs aus der Stadt, darunter der langjährige Fraktionsvorsitzende Alexander Sochor, der mit Siebler zusammen erneut für den Gemeinderat kandidiert. Nicht wieder antreten werden dagegen Peter Manz und die Beurener Ortsvorsteherin Silvia Ulrich, die sich vor wenigen Tagen von allen Ämtern zurückgezogen hat.

Die CDU-Liste für Isny 1. Marc Siebler, 2. Karin Keck, 3. Steffen Häßler, 4. Florian Heutmann, 5. Markus Güttinger, 6. Jürgen Immler, 7. Alexander Sochor, 8. Britta Bauer, 9. Jochen Mickley, 10. Magnus Ehrentreich, 11. Hans Diebolder, 12. Verena Mader, 13. Sonja Schülein-Häßler, 14. Luca Schregle.

Beuren ist die einzige Ortschaft, in der die CDU keinen Bewerber stellt. Hermann Hengge ist vor wenigen Tagen zwar als Ulrichs Nachrücker für die CDU in den Gemeinderat eingezogen, tritt aber im Sommer für die FW an. In Rohrdorf fand sich auf der Zielgeraden mit Markus Güttinger immerhin ein Kandidat, in Neutrauchburg ist es Jürgen Immler, in Großholzleute sind es gleich sechs. Dazu gehört der 18-jährige Luca Schregle, der einer der jüngsten Kandidaten für die Kommunalwahl in Isny am 9. Juni überhaupt ist.