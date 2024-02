CDU Isny hat Sehnsucht nach alter Stärke

Auch die CDU Isny ist wenige Wochen vor der Nominierung zur Kommunalwahl fieberhaft auf Kandidatensuche. Bei einer offenen Runde am Donnerstagabend trafen im Schwarzen Adler bewährte und neue Kräfte der Partei zusammen. Besonders spürbar war die Sehnsucht nach alter Stärke.

Die CDU hat in Isny ein paar harte Wahlen hinter sich. Kontinuierlich hat die Partie zuletzt Sitze verloren. Längst hat sie ihren Status als größte Fraktion eingebüßt. Zudem schwand der Einfluss in den Dörfern. Der Trend führte klar und deutlich nach unten. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Mit der kürzlichen Zusammenführung zu einem Stadtverband unter Führung von Marc Siebler haben die Christdemokraten die Kräfte gebündelt und die Parole ausgegeben, wieder an Einfluss zuzulegen. Heißt: Mehr Sitze in dem Gremium zu ergattern, in dem die großen Entscheidungen fallen.

Von den vier Fraktionsmitgliedern haben Silvia Ulrich, die zugleich Ortsvorsteherin in Beuren ist, und Peter Manz bereits ihren Rückzug angekündigt. Somit verbleiben der Fraktionsvorsitzende Marc Siebler und Alexander Sochor, der das Amt vor Siebler lange innehatte, für die anstehende Kampagne als bekannte Gesichter. Auch bei dem Treffen am Donnerstagabend gehen sie voran. „Die CDU steht für Beständigkeit und Erfahrung“, sagt Sochor und gibt einen Überblick, um welche Themen es der Fraktion gehe: Wirtschaft, Sicherheit, Umwelt, Schule. „Wir haben viele Aufgabenfelder“, sagt Manz, der trotz seines bevorstehenden Ausscheidens als Ansprechpartner zur Verfügung steht. „Konservative Werte“ seien ihnen natürlich ebenfalls sehr wichtig, ergänzt Sochor.

Gute Mischung

Der Abend ist noch nicht sehr weit fortgeschritten, da kippt die Stimmung ein wenig und die Christdemokraten schießen sich auf einen politischen Gegner ein. Der „Hype um die Grünen“ wird zum großen Gesprächsthema und der Ärger darüber, dass diese die Debatten dominierten. Als Beispiele genannt worden endlose Diskussionen um zu pflanzende Bäume in der Innenstadt, die Verkehrsführung im Zentrum, die Erweiterungsmöglichkeiten für Unternehmen und die Debatte um die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen.

Es sei bei einigen Themen schwer, in Isny eine Mehrheit im Gemeinderat zu bekommen, sagt Sochor. Deshalb sei es elementar, wieder mehr Sitze und dadurch mehr Einfluss zu kriegen. Vor allem hier wird sie spürbar - die Sehnsucht nach alter Stärke. Dass die Wahl kein Selbstläufer wird und die Plätze umkämpft sein werden, verdeutlicht Siebler im Gespräch, als er erzählt, dass aussichtsreiche Kandidaten aus verschiedensten Gründen abgesagt hätten.

Zuversichtlich stimmt Siebler und Sochor dafür der Blick in neue Gesichter, die zu der offenen Runde - ein neues Format, das die CDU in nächster Zeit regelmäßig anbieten will - gekommen sind. „Wir suchen Menschen, die uns unterstützen“, sagt Sochor. Ideal wäre es, „eine gute Mischung aus Jung und Alt“ zu präsentieren, wenn im Juni die Kommunalwahl anstehe.