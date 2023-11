Wählen ist wichtig

Sowohl in Isny als auch in Aitrach werden am Sonntag ausschließlich die Namen der amtierenden Bürgermeister auf den Stimmzetteln zu finden sein. Das sollte für die Bürger aber keine Ausrede sein, um die Wahl sausen zu lassen. Es ist ein Privileg, in einer freiheitlichen Demokratie leben und ein Kreuzchen setzen zu dürfen. Diese Chance sollte jeder Wahlberechtigte nutzen.

Obwohl die Isnyer und Aitracher keine wirkliche Auswahl haben, können Sie dem jeweiligen Bewerber doch ihre Zufriedenheit oder ihre Enttäuschung über seine Arbeit in den vergangenen Jahren zum Ausdruck bringen, indem sie ihm oder eben einer anderen beliebigen Person die Stimme geben. Die Wahlen sind die einzige Möglichkeit, den Amtsinhabern zurückspiegeln, wie sie von der breiten Bevölkerung gesehen werden.