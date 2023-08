Briechle wird Altersklassenzweiter bei Berglauf

Bei einem Berglauf im Südtiroler Passeiertal hat Klaus Briechle vom TV Isny den zweiten Platz in seiner Altersklasse belegt.

Während in Deutschland die Anzahl der Berglaufklassiker und die Teilnehmerzahlen stagnieren und stetig zurückgehen, zeigt sich in den anderen Alpenländern Österreich, Schweiz, Italien die gegenteilige Tendenz. Dort verzeichnen die Veranstalter durchweg konstant hohe Teilnehmerzahlen.

Herausfordernde Steilheit

Briechle vom TV Isny suchte die Herausforderung in Südtirol, wo im Passeiertal der Stettiner Cup stattfand. Dieser Berglauf ist mit 9,8 Kilometer und 1255 Höhenmeter sehr anspruchsvoll und bei der anhaltenden Steilheit auf den alten Bergpfaden auch als besonders herausfordernd zu bezeichnen. Das Ziel liegt am Meraner Höhenweg bei der Stettiner Hütte in beträchtlicher Höhe von 2875 Metern. Briechle meisterte die Herausforderung souverän und kam nach 1:24, 10 Stunden ins Ziel und lag damit auf dem zweiten Platz in der gut besetzten AK 60. Im Gesamtklassement erreichte er Platz 62 bei rund 250 Teilnehmern.