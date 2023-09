Briechle bei Berglauf-Klassikern erfolgreich

Klaus Briechle vom TV Isny, der im Laufe der Saison schon mehrere Spitzenplatzierungen erreichte, fügte zum Ende der Saison weitere hinzu. Dabei belegte er zweimal den zweiten Platz in seiner Altersklasse.

Zunächst bestritt er den Traditionslauf am Isnyer Hausberg ‐ dem Hochgrat, der für seine durchgehend steilen Anstiege bekannt ist und mit 850 Höhenmetern auf sechs Kilometern als schwer zu bewerten ist. Mit 48:59:0 Minuten erreichte er mit dem zweiten Platz in seiner Altersklasse M60 erneut das Podest und konnte sich damit auch im 170 Teilnehmer starken Gesamtfeld mit Platz 54 gut einordnen.

Der Drei-Zinnen-Berglauf ist einer der weltweit attraktivsten und dieses Jahr konnte man bei besten Wetterverhältnissen im Ziel die weltbekannte Kulisse der Drei Zinnen bewundern. Der Start erfolgt im bekannten Touristendorf Sexten in Südtirol. Von dort führt die Strecke bis zum Talschluss relativ flach, wo der eigentliche Berglauf begann. Steile, selektive Bergpfade führten über die Zsigmondyhütte zum Büllele Joch. Nach einem kurzen Abstieg näherte man sich schnell dem Ziel bei der Dreizinnen Hütte. Auf einer Strecke von 17,5 Kilometern waren 1350 Höhenmeter zu bewältigen. Klaus Briechle zeigte seine Stärken in den steileren Passagen und belegte in 2:07,08 Stunden den zweiten Platz bei 30 Teilnehmern in seiner Klasse M60. Damit konnte er sich im international stark besetzten Gesamtfeld mit Rang 61 bei rund 660 Teilnehmern hervorragend behaupten.