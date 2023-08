Brahms erobert das Schloss Isny

Nach 2020 mit Beethoven und 2022 mit Schubert wird das Henschel Quartett am Samstag, 16. September, zusammen mit der Pianistin Margarita Oganesjan im Schloss Isny eine Reise durch das Schaffen von Johannes Brahms unternehmen.

Brahms, der nicht nur einer der begabtesten Komponisten des 19. Jahrhunderts war, galt als „der Komponist der Hochromantik“, was sich besonders in seiner reichhaltigen und vielfältigen Kammermusik wiederspiegelt, wie es in der Programmankündigung heißt. Das Schloss Isny öffnet sich für die Besucher demnach nicht nur mit einem musikalischen Streifzug durch das Werk von Brahms, sondern auch mit all seinen Ausstellungen.

Das Henschel Quartett bietet einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Streichquartett–Schatz von Brahms. Margarita Oganesjan spielt neben weiteren anderen Kammermusikwerken Ausschnitte aus den berühmten Stücken op. 116 und op. 118 am Klavier. In den Pausen können Besucher durch die Ausstellungen wandeln und Pausenverköstigungen mit Käse, Wein und Baguette zu sich nehmen.

Das Programm umfasst drei Stationen — um 16 Uhr im Roten Salon, um 17.30 Uhr in der Marien–Kapelle und um 19 Uhr im Refektorium.

Tickets gibt es unter Telefon 0171/8755237 oder per Mail an