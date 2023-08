Die Bewerbungsfrist für die am 12. November stattfindende Bürgermeisterwahl in Isny muss neu starten. Das teilte Wahlleiter Klaus Hägele der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstagnachmittag mit. Los geht es demnach genau eine Woche später als geplant — am Samstag, 2. September, um 0 Uhr.

Wie Hägele mitteilte, sei im „Staatsanzeiger“ die für den eigentlich für Samstag, 26. September, geplanten Beginn der Bewerbungsfrist notwendige Anzeige mit der Stellenausschreibung am vergangenen Freitag nicht erschienen. Die Isnyer Stadtverwaltung habe die Anzeige rechtzeitig gebucht, der Fehler liege bei der Wochenzeitung, betonte Hägele. Nun werde die Anzeige erst am kommenden Freitag erscheinen. Von der einwöchigen Verzögerung bleibe der Bewerbungsschluss am Montag, 16. Oktober, 18 Uhr, unberührt, erklärte der Wahlleiter.

Betroffen vom zweiten Anlauf bei der Bewerbungsfrist ist Bürgermeister Rainer Magenreuter. Der Amtsinhaber hatte bereits am vergangenen Samstag — als bisher einziger Bewerber — seine Unterlagen eingereicht. Dies muss Magenreuter nun erneut tun.