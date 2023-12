Betrunkener Autofahrer prallt gegen Fahrzeug

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer rechnen, der am Sonntag gegen fünf Uhr in der Unteren Achstraße auf den VW-Touran eines 38-Jährigen aufgefahren ist. Das teilt die Polizei mit. Nach dem Unfall fuhr der 32-Jährige weiter. Anhand des Kennzeichens konnten Polizeibeamte den Unfallverursacher ermitteln und an dessen Wohnanschrift antreffen. Da dieser weit über ein Promille Alkohol intus hatte, musste er die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1500 Euro.