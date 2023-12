Besinnliches Konzert mit den Soulsisters

Ruth Angele und Judith Bader, bekannt als das Musikduo Soulsisters, laden am Samstag, 16. Dezember, zu einem besinnlichen Adventskonzert nach Neutrauchburg ein. Beginn in der Kirche zum kostbaren Blut, Stefanusweg 3, ist um 19 Uhr , Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 14 Euro.

Laut Vorschau berühren die beiden Sängerinnen mit ihren Songs, die sie zum Teil selbst schreiben und komponieren, die Herzen ihrer Zuhörer tief. Auch spirituelle Songs, Gospels und Songs aus bekannten Musicals wie „Sister Act“ oder „Mozart“ werden die beiden bei ihrem Konzert gesanglich und mit Pianobegleitung vortragen. Zwischen den Liedern werden passende Texte vorgetragen, die die Lieder der beiden näher beschreiben sollen.