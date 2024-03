Benjamin Lapp ist neuer Förster im Forstrevier Isny

Benjamin Lapp wird zum 1. April der neue Förster im Forstrevier Isny. Benjamin Lapp ist zuständig für die Stadt Isny, mit Ausnahme der Gemarkung Beuren und für die Gemarkung Friesenhofen der Stadt Leutkirch. Er betreut rund 840 Hektar Kleinprivatwald und 710 Hektar Körperschaftswald. Er steht in allen Fragen den Wald betreffend den privaten Waldbesitzern mit Beratung und Betreuung zur Seite.

Benjamin Lapp ist 39 Jahre alt und hat Forstwirtschaft in Freising studiert. Er ist kein Unbekannter im Landkreis Ravensburg: Von 2011 bis 2017 nahm im Landkreis Ravensburg unterschiedliche Funktionen war, zuletzt als Leiter der Holzverkaufsstelle. Von 2017 bis 2020 arbeitete er als Förster im Schwarzwald-Baarkreis. Von 2020 bis Ende Januar 2024 war er im Holzverkauf bei Forst-BW im Schwarzwald und im Altdorfer Wald tätig. Seine Freizeit verbringt Benjamin Lapp gerne mit seiner Familie in den Bergen, im Garten oder mit seiner steierischen Bracke Mattis auf der Jagd. Er ist erreichbar unter Telefon 0175/1809380 und per Mail an: [email protected]