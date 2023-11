Der Isnyer Gemeinderat hat mit großer Mehrheit beschlossen, die Betreuungsgebühren für den Krippen- und Kindergartenbereich ab dem 1. Januar 2024 um 8,5 Prozent zu erhöhen. Das Gremium folgte am Montagabend genau den Empfehlungen von Städte- und Gemeindetag sowie der Vier-Kirchen-Konferenz.

Vor einem knappen Jahr ist die Diskussion um die Gebühren in Isnyer Kinderbetreuungseinrichtungen in eine neue Phase getreten. Die Unzufriedenheit bei Eltern hatte ein Level erreicht, das grundsätzliche Überlegungen notwendig machten. Eine Arbeitsgruppe „Gebühren“ wurde nach einem Gemeinderatsbeschluss von Ende November 2022 eingerichtet, in der Vertreter der Stadtverwaltung, der Fraktionen, der Träger und der Eltern sitzen. Ihr Ziel: Ein neues einheitliches Gebührensystem zu erarbeiten, das auf alle Einrichtungen angewendet werden soll und eine transparente Ganztages-Zubuchung ermöglicht. Zudem sollten die Rahmenbedingungen und die Wirksamkeit der FF-Karte, mit der Eltern verbilligte Gebührensätze erreichen können, überprüft werden.

Arbeitskreis braucht noch Zeit

Am Montagabend klärte die im Rathaus für die Kindergärten zuständige Alexandra Kreisle auf, an welchem Punkt die Überlegungen gerade sind. Das erste Treffen der Arbeitsgruppe habe Anfang März stattgefunden, weitere fünf Treffen hätten sich bisher angeschlossen ‐ mit ersten Ergebnissen. Der FF-Karte wurde durch einen Beschluss des Gemeinderats zum 1. September eine transparentere Anrechnungsform in Form einer Festbetragsanrechnung verpasst.

Die Diskussionen über ein einheitliches Gebührensystem dauern derweil an. Die Arbeitsgruppe habe sich, sagte Kreisle, intensiv mit einem einkommensabhängigen Modell für Isny beschäftigt. Es bedürfe allerdings noch weiterer intensiver Beratungen, bevor es im Gemeinderat vorgestellt werden könne. Als Zeitpunkt nannte Kreisle spätestens April/Mai 2023, damit das neue Modell zum 1. Januar 2025 eingeführt werden könne.

Deckungsgrad sollte höher sein

Bis dahin werden noch die Elternbeiträge ganz normal jährlich fortgeschrieben. Zum 1. Januar 2024 steigen deshalb die Beiträge um 8,5 Prozent. Dies sei eine Empfehlung von Städte- und Gemeindetag sowie der Vier-Kirchen-Konferenz, erklärte Kreisle. „Vor dem Hintergrund, dass die tatsächlichen Kostensteigerungen in Zeiten der Pandemie bewusst nicht im erforderlichen Maß in die Erhöhung der Elternbeiträge eingeflossen sind, muss nun nach und nach eine deutlich höhere Anpassung der Beitragssätze nachgeholt werden“, heißt es in der schriftlichen Begründung der Verbände vom 5. Mai, die dem Gemeinderat als Entscheidungshilfe beigelegt wurde. Angestrebt werde weiterhin „ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung“. Aktuell läge dieser in Isny bei zehn bis zwölf Prozent, ergänzte Kreisle.

„Die meisten Kommunen halten sich an die Empfehlungen“, unterstrich Bürgermeister Rainer Magenreuter in der anschließenden Diskussion. Vertreter des Arbeitskreises beteuerten, sich die Frage der Erhöhung keinesfalls leicht zu machen. „Da macht man sich schon Gedanken, ob man das mittragen kann“, sagte etwa Wolf-Dieter Massoth (SPD). Er halte die Erhöhung aber für sinnvoll. „Wir nehmen uns Raum und Zeit, um zu entscheiden“, machte Miriam Mayer (FW) deutlich. Die Steigerung um 8,5 Prozent nicht mittragen wollte am Ende allein Peter Clement (SPD), der darauf besteht, dass die Kinderbetreuung kostenfrei sein muss. Alle anderen Rüte stimmten aber für die Erhöhung zum 1. Januar 2024.