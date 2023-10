Was haben Apfelwickler, das Mittelalter, Dating-Portale und die Bibel gemeinsam? Das konnten die rund 160 Zuhörer des Science Slam Bodensee-Oberschwaben herausfinden. Vier Forscher und Wissenschaftler aus ganz Deutschland, waren extra nach Isny gereist, um im großen Hörsaal der NTA ihre Ergebnisse zu präsentieren.

Die Themen des Abends kamen aus den Bereichen Biologie, Neurowissenschaften, Geschichte und Philologie. Die Idee dahinter: Wissenschaftler verlassen ihre Labore, Schreibtisch und Hörsäle und präsentieren ihre eigenen Forschungsprojekte auf den Bühnen von Clubs, Theatern und Kneipen. Oder eben in der NTA, die dazu in Kooperation mit Zebris Medical im Rahmen der Kultur-Reihe „Zwischentöne“ den Science Slam nach der Premiere in 2019, wieder nach Isny wieder holte.

Großer Wissensdurst

Zu Beginn erklärte die Moderatorin Vera Engelbart die Regeln: Es schien erst etwas verzwickt, wie die Bewertung funktionieren sollte, aber nach der ersten Kandidatin, die Engelbart selbst war, kommunizierten die Zuhörer miteinander und gaben ihre IQ- und EQ-Werte gekonnt auf den vorher verteilten Schiefertafeln ab. Die Regeln dagegen waren einfach: Wer das Publikum mit seinem Vortrag innerhalb von zehn Minuten überzeugen konnte, und damit die meisten Punkte erreichte, gewann den Slam. Der Preis: ein in einen Glasblock hinein gelasertes Gehirn.

Der Wissensdurst der Zuhörer war groß. Dadurch fielen die Überleitungen der Moderatorin manchmal etwas zu langatmig aus. Unter tosendem Applaus startete Fabian Oberfahrenhorst aus Darmstadt. Ein ganz besonderer Gast, wie das Publikum später erfuhr, denn er ist einer der Urheber des Science Slam. Noch während seiner Studentenzeit entstand die Idee, nach seiner eigenen Aussage, während einer durchfeierten Nacht.

Spontane Lacher

Der Historiker untersuchte, wie es um den Tourismus im Mittelalter bestellt war. Durch die Brille eines Historikers betrachtet, erklärte er, es gab militärischen und Bildungs-Tourismus, auch das Pilgern zählte er dazu, der organisierte und damit auch Massentourismus fand ebenfalls im Mittelalter seinen Ursprung, mit Rom als Hotspot. Sogar Sextourismus gab es damals schon, jedenfalls nach Maßstäben der Anzahl von Konkubinen und Rittern. Oberfahrenhorst landete bei seinem Vortrag, trotz einiger spontaner Lacher am Ende im Mittelfeld.

Noch weiter zurück in der Zeit ging es bei Claudia Wicks Beitrag über die Verwendung lateinischer Worte in der Bibel. Die Wissenschaftlerin arbeitet an der Bayrischen Akademie der Wissenschaften in München. Mit Künstlicher Intelligenz (KI) fandet sie nach bestimmten Worten in der Bibel und stellt dabei fest, wie vulgär die Wortwahl damals war. Als Beispiel nennt sie die lateinischen Worte für „essen“. „Edere“ wäre die schöne und feine Übersetzung. In der Bibel findet sich jedoch weitaus häufiger „manducare“, das eher mit „mampfen“ übersetzt wird. Sogar frühe Gelehrte, die sich mit Bibelübersetzungen befassten, empfanden den Stil als „platt und hingerotzt“.

Jeder hat zehn Minuten Zeit

Der Spaßfaktor dieses Vortrags landete ebenfalls im Mittelfeld und so war das Publikum gespannt, was die Neurowissenschaftlerin Wiebke Schick aus Biberach zu bieten hatte. „Wir verlieren täglich etwa 80 bis 90 000 Zellen im Gehirn“, sagte sie eingangs. Als die Menschen, nur 30 Jahre alt wurden, sei das noch kein Problem gewesen ‐ aber mit einer Lebenserwartung von 80 Jahren stelle sich die Situation schon schwieriger dar. Gehirnzellen stellt sie auf ihrer Präsentation als kleine Tropfen mit Füßen, Händen und Gesicht dar, die sich mal gleichgültig sind, sich nie begegnen oder sogar mögen und eine Verbindung miteinander eingehen. Je nachdem kooperieren sie und helfen beispielsweise beim Dating auf die Schnelle, Gemeinsamkeiten zu erkennen. „Im Leben, wie in der Liebe muss man sich dann fragen, brennt es bei mir, oder beim Nachbarn“, sagt sie. Ihre Forschung hilft Ländern dabei, nationale Demenzstrategien zu entwickeln, federführend seien auf diesem Gebiet Frankreich, Schottland und die Schweiz. Wegen ihres sympathischen Vortrags und des Inhalts erhielt Schick einen Riesenapplaus und erneut mehr Punkte als ihre Vorgängerin.

Doch dann kam Christian Oehlmann: Auch er hatte zehn Minuten Zeit, das Publikum von seiner Forschungsarbeit zu überzeugen. Zu Beginn seines Vortrags zeigte er Bilder von leckeren Äpfeln, gefolgt von Bildern, in denen sich „mein kleiner Freund, der Apfelwickler“ eingenistet hatte. Für seine Forschung verbrachte einige Zeit in Südtirol. Die folgenden Bilder zeigten eindrücklich, was für ein Schaden durch die Bekämpfung der Larven in der falschen Zeit entstehen kann. Wichtig ist dabei auch, dass die Genetik der weiblichen und männlichen Insekten dabei eine Rolle spielt. Am Ende hatte das Publik den Apfelwickler so liebgewonnen, dass es Oehlmann mit einem Riesenapplaus und vielen Zehnern auf dem Wertungstafeln belohnte. Er konnte zum Abschluss das gelaserte Gehirn entgegennehmen. „Das Gehirn wird definitiv auf meinem Schreibtisch stehen“, sagte am Ende der strahlende Sieger Oehlmann.