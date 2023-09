Beim Isnyer Orgelherbst erklingen Trompetenklänge

Der Auftakt zum 22. Isnyer Orgelherbst findet am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr in der Kirche St. Maria in Isny statt. Beim ersten von drei Konzerten erklingen Trompeten– und Orgelklänge aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Nach der Suite aus der Wassermusik und dem Marche religieuse von C. W. Gluck bringen die beiden Trompeten mit der Orgel die berühmte Arie „Summertime“ aus George Gershwins Oper „Porgy and Bess“ zu Gehör. Ein Scherzo für Orgel des französischen Impressionisten Louis Vierne verschafft den Trompeten eine Ruhepause und leitet über zu „Under Western Skies“ (Unter dem Himmel des Westens) in dem Kevin McKee einen Tag in der Wüste von New Mexico mithilfe von zwei Trompeten und Klavier schildert.

Mit prächtigen Klängen der Trompeten und der Orgel klingt ein Stück aus dem Oratorium „Salomon“ von G. F. Händel: „Die Ankunft der Königin von Saba“, in dem die barocke Darstellungsfreude des Komponisten zu Geltung kommt. Einen intensiven Eindruck auf die Konzertbesucher wird auch das zweite Stück von Kevin McKee machen. „Lux et Lapis“ (Licht und Stein) schildert die ehrfurchtgebietende Wirkung auf den Komponisten beim Betreten von zwei großartigen Kathedralen der amerikanischen Hauptstadt Washington.

Zwei Werke des Barocks runden das Konzert ab. Das schwungvolle Präludium in E–Dur von Vincent Lübeck für Orgel solo. Im abschließenden Concerto in C von Antonio Vivaldi werden die Musiker ihrer Spielfreude abschließend freien Lauf lassen können.

Die Trompeterin Elisabeth Fessler ist Dozentin an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen. Sie bringt Erfahrung mit als Orchestermusikerin und als Gastdozentin an Universitäten in den USA, Großbritannien, Südafrika und Europa. Außerdem beeindruckt ihre stilistische Vielfalt von Barock und Klassik bis hin zum Jazz. Vertieft wurde ihr musikalisches Können durch das Studium der Barocktrompete und der Jazz– und Popularmusik.

International erfahren ist auch der Isnyer Trompeter Rafael Ohmayer. Seine erfolgreiche Karriere begann mit Auszeichnungen bei „Jugend musiziert“ und setzte sich fort mit Bestnoten bei den Diplomen Musiklehrer und Künstlerische Ausbildung. Heute ist er Dirigent und Solist bei diversen Ensembles in der Region.

Der Organist des Abends ist der seit 2019 als hauptamtlicher Kirchenmusiker in Isny tätige Christian Schmid. Er studierte Kirchen– und Schulmusik an der HMDK Stuttgart.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden zugunsten der Arbeit des Fördervereins sind erwünscht. Der Förderverein dankt den Sponsoren, dem Altenhilfezentrum Isny und der Renate und Karl Schuh Stiftung Isny, die mit ihrer großzügigen Unterstützung die Durchführung der Orgelkonzerte ermöglichen.

Die weiteren Konzerte des Isnyer Orgelherbstes finden am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr in der Kirche St. Georg in Isny und am Sonntag, 22. Oktober um 17 Uhr, in der Kirche St. Maria in Isny statt.