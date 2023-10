Ganz am Anfang des Rotenbacher Wegs in Isny wird gerade kräftig gebaut. Bei der Brauerei Stolz entsteht seit Ende August ein neues Gebäude, in das sowohl Teile der Produktion als auch der Verwaltung einziehen werden. Der erste große Bauabschnitt soll perspektivisch nur der Auftakt dazu sein, das Gelände völlig neu zu ordnen und zu gestalten. Am Dienstagvormittag waren Bürgermeister Rainer Magenreuter und die städtische Wirtschaftsbeauftragte Andrea Pezold zu Besuch, um sich die Pläne der Brauerei erklären zu lassen. „Wir freuen uns riesig, dass ihr investiert. Das ist gut für die Stadt“, sagte Magenreuter.

Noch ist auf der Baustelle auf dem Gelände der Brauerei Stolz im Rotenbacher Weg zwar nicht viel zu erkennen: Hinter dem Bauzaun werden gerade erst Vorbereitungen für die Bodenplatte getroffen, nachdem zunächst mehrere Dutzend lange Bolzen ins Erdreich gerammt wurden, um den Untergrund zu stabilisieren, wird jetzt die Dämmung aufgebracht. Schon bald aber geht es in die Höhe. Dann entsteht hier, auf einer Freifläche zwischen Abfüllhalle und einem halb abgebrochenen alten Stadel ein Gebäude, das der Beginn einer ganz neuen Zeitrechnung für das Traditionsunternehmen darstellen wird.

Zwölf Gär- und Lagertanks

Für Geschäftsführer Johannes Stolz, Seniorchef Hans Stolz und Franz Stolz, der für Vertrieb und Verwaltung zuständig ist, sowie ihre Mitarbeiter sind es aufregende Wochen und Monate, die zu einem Großteil noch vor ihnen liegen. „Das erste Bier soll im Mai fließen“, sagt Johannes Stolz, der damit die neuen Wege meint, die der Gerstensaft auf dem Betriebsgelände zurücklegen wird ‐ vom Sudhaus über die Straße in den hinteren Bereich des Neubaus.

Dort werden künftig zwölf Gär- und Lagertanks stehen, dazu eine Reinigungsanlage. Im vorderen Bereich sind Büros und ein Getränkemarkt vorgesehen. Der Verkauf soll damit attraktiver für Kunden gestaltet werden, erklärt Johannes Stolz. Bisher findet dieser an der Rampe statt, die in die Abfüllhalle führt.

Perspektivisch, erklären Johannes, Franz und Hans Stolz den prominenten Besuchern aus dem Rathaus, werde auch der Rest des Stadels abgebrochen, um dort eine neue Flaschenabfüllhalle zu bauen, die direkt an das gerade entstehende Gebäude anschließen soll. Angedacht ist außerdem, wobei das noch Zukunftsmusik ist, die dann leer stehende Abfüllhalle, die bis zum Pfannenstiel reicht, abzureißen und dort ein neues Sudhaus zu bauen. So würde schließlich eine ganz neue Brauerei entstehen, sagt Franz Stolz. Die Vision hinter diesen Plänen sei eine der kurzen Wege, Anlage und Prozesse würden optimiert.

Einsparungen im Energiebereich

Doch jetzt geht es zunächst einmal um den ersten großen Schritt. Ganz wesentlich geht es der Familie Stolz dabei auch darum, die Energieeffizienz zu steigern. Der Neubau- und ganz besonders die separate Kühlmöglichkeit der zwölf Tanks ‐ soll dazu führen, dass weit mehr als 100.000 Kilowattstunden an Strom und mehr als 10.000 Kilowattstunden an Wärme pro Jahr eingespart werden.

Die Emissionsminderung werde sich auf etwa 88 Tonnen CO2 jährlich belaufen, erklärt dazu der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller. Woher er diese Zahlen hat? Müller hatte sich im Sommer eingeschaltet, als der Antrag von Johannes Stolz, den dieser schon im Juni 2022 gestellt hatte, auf Bundesförderung für die energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen in Berlin ganz offensichtlich liegengeblieben war.

Müller kümmert sich um Bundesförderung

Kurz vor dem Kinder- und Heimatfest besuchte Müller die Brauerei Stolz und hatte gute Nachrichten im Gepäck: Die Bundesförderung war bewilligt. Mit gutem Gefühl konnte der Bau also Ende August beginnen. „Ich freue mich, dass mit der traditionellen Familienbrauerei Stolz aus Isny ein Unternehmen aus meinem Wahlkreis 294 Ravensburg gefördert wird. Die Optimierung von bestehenden Anlagen und Prozessen ist ein bedeutender Baustein auf dem Weg zu mehr Klimaschutz. Daher ist es wichtig und richtig, dass wir hier die größtmögliche Unterstützung leisten“, erklärte Müller in einer Pressemitteilung.