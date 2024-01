Befragungen zur Isnyer Innenstadt stehen an

Bereits im Sommer vergangenen Jahres wurden Befragungen zur Fußgängerzone am neu gestalteten Marktplatz in der Isnyer Innenstadt durchgeführt. In den kommenden Wochen wird nun auch zur Winterzeit befragt. Die Stadtverwaltung ruft erneut Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zur Teilnahme auf.

Nach mehrjähriger Planung und Umgestaltung wurde im Juli 2023 der neue Marktplatz in der Isnyer Innenstadt eröffnet, der das attraktive Zentrum der Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität bereichern soll. „In diesem Zusammenhang ist die Frage nach der künftigen Verkehrsführung im Bereich des Marktplatzes von zentraler Bedeutung“, heißt es vonseiten der Stadt.. Im Rahmen einer Testphase werde seit einigen Monaten erprobt, wie sich ein zur Fußgängerzone umgewidmeter Marktplatz auf die Innenstadt auswirkt.

Bereits im Spätsommer letzten Jahres wurden dazu von „Cima Beratung + Management“ diverse Befragungen durchgeführt. Um ebenso die Winterzeit in die Untersuchung miteinzubeziehen, wird es im Januar erneut Befragungen geben. Dazu gehören wieder eine telefonische Befragung in der Stadt und Region, eine persönliche Besucherbefragung in der Isnyer Innenstadt sowie eine Befragung von innerstädtischen Unternehmen. Die Befragungen und Analysen erfolgen anonym und unterliegen dem Datenschutz. Für Rückfragen steht die Stadt Isny im Allgäu mit Fachbereichsleiterin Andrea Pezold unter 07562/984123 oder [email protected] zur Verfügung.