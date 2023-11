Doris Knecht ist eine erfolgreiche Journalistin und mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin. Im Rahmen des Literatur-Projekts „Isny liest ein Buch“ entschieden sich Isnyer Literaturbegeisterte diesen Herbst für ihren 2021 erschienenen Roman „Die Nachricht“. Er handelt von Frauenverachtung und digitaler Gewalt. Im Austausch mit Babette Caesar spricht die 57-jährige Österreicherin über ihre Arbeit als Kolumnistin und Buchautorin und über „Die Nachricht“.

Frau Knecht, Sie leben in Wien und im Waldviertel, stammen aber gebürtig aus Rankweil in Vorarlberg. Verbindet Sie heute noch etwas mit Ihrer Heimat oder gar dem Allgäu?

Ja, meine ganze Herkunftsfamilie lebt ja nach wie vor in Vorarlberg. Und da wir ein sehr inniges Verhältnis zueinander pflegen, habe ich dorthin noch sehr gute Kontakte. Auch mit meinem ältesten Freund, der dort geblieben ist, bin ich nach wie vor sehr eng.

Beim Lesen Ihrer Biografie und Ihrer journalistischen Karriere taucht mit Blick auf die Buchautorin die Frage auf, wann und wie ist es zu diesem Umschwung gekommen? Welche Beweggründe waren es, nun auch Romane zu schreiben?

Eigentlich wollte ich ja immer Schriftstellerin werden, aber für eine Heranwachsende in Vorarlberg war das kein Beruf, den man ergreifen konnte. In Wien rutschte ich dann schnell in den Journalismus. Jemand nahm mich als 21-Jährige mit in die Falter-Redaktion und kaum hatte ich sie betreten, wusste ich: Das ist es, das will ich machen.

Irgendwann fing ich auch an Kolumnen zu schreiben und nachdem ich Mutter geworden war, schrieb ich nur noch Kolumnen für verschiedenen Zeitungen. Sehr viele Kolumnen, mittlerweile müssen es an die 4000 sein. Irgendwann dachte ich: Vielleicht sollte ich es auch einmal mit etwas Größerem versuchen. Mein erster Roman „Gruber geht“ war quasi ein Versuchsballon, und weil er so schön flog, schrieb ich halt noch einen.

Der Plot Ihres Romans „Die Nachricht“ dreht sich um die alleinerziehende Mutter Ruth, die im Netz von einem Stalker verfolgt wird. Wie recherchieren Sie eine solche rein „fiktionale“ Geschichte?

Da muss man ja erstmal gar nicht so viel recherchieren, im Netz sind Frauen ja permanent mit Gewalt und verbalen Angriffen konfrontiert. Und ich kenne keine Frau, die im Journalismus oder in der Öffentlichkeit tätig ist, die darunter nicht zu leiden hat. Also, ganz so fiktional ist das nicht, die Geschichte wurde inspiriert von einer Vielzahl von Erlebnissen und Berichten betroffener Frauen.

Was braucht es Ihrer Meinung nach an Charakterstärke, um das verfahrene Leben Ihrer Ich-Erzählerin auszuhalten? Das möglicherweise auch im echten Leben?

Finden Sie das Leben der Protagonistin wirklich so verfahren? Ich eigentlich nicht. Ich finde, sie lebt wach und selbstbestimmt, investiert viel Aufmerksamkeit und Kraft in das Wohlbefinden ihrer Kinder, muss mit ihrer Trauer fertig werden und hat ihr Leben trotzdem im Griff. Die Charakterstärke braucht sie eher, um mit den Angriffen auf ihre Lebensweise fertig zu werden und damit, dass sie sich auch auf ihre engsten Freunde nicht verlassen kann.

Möchte Ihr Roman seiner Leserschaft eine Botschaft mitgeben, was einem passieren kann, obwohl Ruth doch alles im Griff zu haben scheint?

Ja, das auch. Keine Frau ist sicher vor Angriffen und sexuellen Übergriffen, verbal oder physisch, egal, wie alt sie ist, egal, wie sie lebt.

Worum geht es Ihnen in dem Roman unter der Oberfläche, sind die Messenger-Nachrichten doch sicher nur der Auslöser für die dadurch aufbrechenden seelischen Nöte von Ruth?

Nein, im Gegenteil. Die Messenger-Nachrichten verursachen diese Nöte erst. Vorher ging es ihr gut, sie hatte alles unter Kontrolle.

Noch kurz zu Ihrem Romandebüt „Gruber geht“, der 2015 auch als Film in die Kinos kam. Robert Menasse nannte Sie „eine Alltagssoziologin unter den Literaten“. Daniel Glattauer: „So gut und locker schreibt, worüber man nicht spricht, nur die Knecht.“ Welche Seite von Ihnen als Romanschriftstellerin beschreiben diese Zitate?

Vielleicht geht es um meinen speziellen Blick auf die Gegenwart, und dass ich auch immer das Komische darin suche.

Doris Knecht liest am Mittwoch, 29. November, ab 19.30 Uhr im Kurhaus am Park aus ihrem aktuellen Roman „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“ und spricht darüber.