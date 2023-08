Autofahrerin missachtet Vorfahrt, Radfahrer verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 29–jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr in der Neutrauchburger Straße in Isny zugezogen.

Laut Polizei wollte eine 81–jährige Autofahrerin die Neutrauchburger Straße, von der Mühlbachstraße kommend, in Richtung Nordring queren. Hierbei übersah sie den auf dem Radweg entlang der Neutrauchburger Straße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Radler. Durch die Kollision stürzte der 29–Jährige. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro.