Auto landet in Böschung

Glück im Unglück hatten die Insassen eines Ford, die bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.45 Uhr auf der B 12 allesamt unverletzt blieben. Das teilt die Polizei mit. Die 62–jährige Fahrerin des Wagens überholte zwischen Gründels und Schweinebach einen Lkw, kam beim Einscheren jedoch von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. In der Folge geriet der Ford auf eine aufsteigende Schutzplanke und stürzte dann nach rechts in die Böschung, wo der Pkw auf dem dortigen Radweg zum Stillstand kam. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert, ein Abschleppunternehmen barg den beschädigten Ford.