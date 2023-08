Möglicherweise durch Schüsse mit einer Steinschleuder beschädigt ist am Donnerstagnachmittag zwischen 16.45 und 17.15 Uhr ein Auto, das in einem Feldweg linksseitig der Kreisstraße K 8016 zwischen Boden und Ried geparkt war. Den hierdurch entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei in ihrem Bericht auf rund 3000 Euro.

Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07522/9840.