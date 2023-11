Ausstellung in Isny zeigt Arbeit des Bundesparlaments

In dieser Woche ist in der Verbundschule Isny die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages zu sehen. Auf mehreren Stellwänden wird im Foyer noch bis einschließlich Freitag darüber informiert, wie das Parlament in Berlin arbeitet. Um den Schülern ihre Aufgaben und ihre Arbeit leibhaftig näherzubringen, kamen am Dienstagvormittag alle vier Ravensburger Bundestagsabgeordnete für eine Gesprächsrunde nach Isny ‐ und sie hatten sogar noch einen prominenten Gast aus Berlin dabei.

Wenn Agnieszka Brugger (Grüne), Heike Engelhardt (SPD), Axel Müller (CDU) und Benjamin Strasser (FDP) gemeinsam zu einem Termin nach Isny kommen, muss der Anlass ein besonderer sein. Tatsächlich war es am Montag schon das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass die vier Bundestagsabgeordneten am gleichen Ort in ihrem Wahlkreis auftauchten. Wieder waren sie in der Verbundschule, wo sie im September bereits die offizielle Einweihung erleben durften. Diesmal waren sie sozusagen in eigener Sache unterwegs.

Eine ganz besondere Schulstunde

Brugger hat die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages, in der die Parlamentsarbeit vorgestellt wird, in ihren Wahlkreis geholt und sich die neue Verbundschule Isny ausgesucht. „Politik aktiv in die Schule zu holen“ sei das, was die Schule damit verbinde, erklärte Schulleiterin Wanda Rohse am Dienstagvormittag bei der Eröffnungsveranstaltung im Foyer, die sie „eine ganz besondere Schulstunde nannte“. „Demokratie beginnt vor Ort“, machte Brugger klar. Mit ihr auf dem Podium saßen Engelhardt, Müller, Strasser, Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter ‐ und der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung Mehmet Daimagüler.

Der als Opferanwalt aus den NSU-Prozessen bekannt gewordene Daimagüler ist im Frühjahr des vergangenen Jahres von der Bundesregierung in dieses Amt berufen worden und kümmert sich seither federführend um das Leben der Sinti und Roma in Deutschland. Weil er gerade mit Strasser einige Zeit im Wahlkreis Ravensburg verbringt und dies terminlich mit dem Abstecher des FDP-Bundestagsabgeordneten nach Isny kollidierte, nahm dieser seinen Gast einfach mit in die Verbundschule. Daimagüler ließ es sich nicht nehmen, den Schülern seine Aufgabe nahezubringen und mit aufs Podium zu sitzen. Die Menschen müssten sich vergegenwärtigen, sagte er, „was für ein Glück wir haben“, in einer demokratischen Struktur zu leben. Vieles, was hierzulande als selbstverständlich angesehen wird, etwa zu einer Wahl gehen zu dürfen, sei in anderen Ländern undenkbar und unerreichbar.

Zusammenhalt wird betont

Die Schüler hatten sich auf ihre politischen Gäste vorbereitet und stellten Fragen, die die Podiumsteilnehmer richtig forderten. So mussten Strasser und Co. etwa erklären, warum die Ampelkoalition nicht am Ende ist und wie es mit der Debattenkultur aussieht. „Streit ist angelegt“, kommentierte der FDP-Bundestagsabgeordnete die tägliche Arbeit im Parlament. Diskussionen und unterschiedliche Meinungen seien wichtig, Müller verwies auf ein „Wertefundament“ und „feste Regeln“, Engelhardt und Magenreuter stellten den „Zusammenhalt“ in den Vordergrund.

Eineinhalb Stunden lang standen die Podiumsteilnehmer in großer Runde für Fragen zur Verfügung, danach war für die Verbundschüler außerdem noch etwas Zeit, mit jedem von ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen und über die Ausstellungsinhalte zu sprechen. Es war der passende Schluss eines ganz besonderen Politikunterrichts.