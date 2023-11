Ausstellung des Bundestags in Isny zu sehen

In der Woche von Montag, 20. November, bis zum Freitag, 24. November, ist auf Initiative von Agnieszka Brugger (Grüne) die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages zu Gast in Isny. Im Foyer der Verbundschule am Rotmoos informiert die Ausstellung über die Arbeit des Parlaments und bietet Schulklassen und interessierten Bürgern die Möglichkeit, sich auf dieser Weise mit dem Bundestag und unserem politischen System auseinanderzusetzen.

„So weit Berlin geographisch von Isny entfernt liegt, so nah sind viele der Entscheidungen in unserem Alltag, die im Bundestag getroffen werden. Ich freue mich, dass mit dieser Ausstellung insbesondere junge Menschen in unserem Wahlkreis die Möglichkeit haben, sich mit unserem Parlament auseinanderzusetzen. Denn nur im gemeinsamen Austausch können wir unsere Demokratie stärken und erhalten“, wird die Ravensburger Bundestagsabgeordnete in einer Mitteilung zitiert.

Wanderausstellung