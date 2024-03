Isny

Außenspiegel beschädigt

Isny

Unbekannte haben laut Polizeibericht in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Straßen Kornhausgasse, Untere Stadtmauer und Wilhelmstraße an vier Pkw offensichtlich mutwillig die Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.