Auf dem Isnyer Wochenmarkt endet eine Ära

Auf dem Isnyer Wochenmarkt endet am kommenden Donnerstag eine Ära: Marktmeister Markus Fischer gibt nach 14 Jahren die Verantwortung ab. Sein Nachfolger wird Jan Zingg.

Wenn Markus Fischer etwas in der Zeit als Marktmeister besonders geprägt hat, dann war es die Gewissheit, dass der Isnyer Wochenmarkt vor einem großen Umbruch steht. Seit dem Jahr 2009, als Fischer das Amt übernommen hatte, musste er sich mit dem Gedanken beschäftigen, dass die Stände in der Espantorstraße dort nur unter Vorbehalt standen. Die Gasse war einfach zu eng, vor allem für die Feuerwehr im Einsatzfall.

Als Ausweichlösung stand bald der neu zu gestaltende Marktplatz fest. Doch bis dieser quasi bezugsfertig war – in Fischers Anfangszeit stand noch nicht einmal ein grobes Konzept, sondern nur eine ungefähre Vorstellung -, dauerte es. Genauer gesagt: bis zum vergangenen Juli. Dann war es geschafft.

Gute Kommunikation ist wichtig

„Jetzt darf etwas anderes kommen“, sagt Fischer nun, da er sich nach fast eineinhalb Jahrzehnten vom Wochenmarkt verabschieden wird. Nur noch am Donnerstag zwischen Weihnachten und Neujahr wird er noch einmal in aller Frühe nach Isny fahren, um dafür zu sorgen, dass alle Beschicker an ihren Platz und zu ihrem Recht kommen. Er habe sich als Freiberufler, sagt Fischer, jetzt noch einmal ganz neu orientieren wollen. Und das macht er jetzt auch. Mit gutem Gewissen. Denn sein Nachfolger in Isny steht bereit.

Jan Zingg, der seit vier Jahren in Isny im Gemeindevollzugsdienst arbeitet – also vor allem die Knöllchen verteilt -, sei ihm zügig in den Sinn gekommen, als er vor einiger Zeit darüber nachdachte, wer nach ihm Marktmeister werden könne, sagt Fischer. Zingg und Fischer kannten sich schon längst, weil beide im öffentlichen Raum arbeiten und an Donnerstagen rund ums Rathaus natürlich reichlich Berührungspunkte haben.

Ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Jan Zingg

Zingg sei ihm einerseits sehr sympathisch gewesen, sagt Fischer, andererseits habe er dessen kommunikative Fähigkeiten geschätzt. Die brauche es nämlich auch als Marktmeister ganz besonders. „Einer mault immer“, habe er über die Jahre festgestellt, sagt Fischer. Und das müsse sowohl ein Vollzugsdienstbeamter als auch ein Marktmeister aushalten. Als er Zingg auf die mögliche Nachfolge angesprochen habe, habe dieser gleich Interesse gezeigt. „Das reizt mich“, sagt Jan Zingg über die neue Aufgabe, für die er seine Arbeit im Vollzugsdienst entsprechend verringern wird.

Wichtig für die Stadt

Das mit der Kommunikation, das könne er, nimmt er Markus Fischers Worte auf. Was ihn zudem zuversichtlich stimmt, sind die vergangenen zwei Monate. In dieser Zeit nämlich ist er bei Fischer „in die Lehre“ gegangen. Immer donnerstags hat ihm der Marktmeister gezeigt, worauf es künftig ankommen wird. Zingg machte sich in dieser Zeit mit den Beschickern vertraut und baute den Kontakt auf. „Ich fühle mich sehr gut vorbereitet“, sagt er.

Und Markus Fischer? Der ist froh, dass er „seinen Wochenmarkt“ künftig in guten Händen weiß. So ein Markt sei wichtig für die Stadt. Das sei er schon seit Jahrhunderten. Und das werde er wohl auch noch lange bleiben, sagt der scheidende Marktmeister. Dass er seinen Teil stolze 14 Jahre lang dazu beigetragen hat, weiß auch der Bürgermeister, der gerne donnerstags in der Mittagspause an den einen oder anderen Stand geht und sich versorgt.

„Er hat das immer super im Griff gehabt“, dankt Rainer Magenreuter dem Mann, der das Marktleben in geordneten Bahnen hielt. Auch zu Fischers Nachfolger Jan Zingg hat das Stadtoberhaupt eine Meinung: „Das ist eine gute Lösung.“