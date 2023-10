Atemberaubende Ausblicke beim Viamala-Lauf

Drei Läufer des TV Isny haben ihre Saison ein weiteres Mal mit dem Viamala-Lauf durch die bekannte Schlucht im Hinterrheingebiet beendet. Hierbei erzielten sie in der Schweiz vernünftige Ergebnisse.

Der Start erfolgt immer paarweise und führt zunächst von Thusis aus auf der alten Landstraße bis zur Viamala-Schlucht. Dort beginnt der abenteuerliche Teil, der über stufenreiche Aufstiege, Single-Trails und an Felsbändern entlangführt und atemberaubende Ausblicke in die Schlucht zulässt. Die Läufer absolvieren bis zum Ziel in Donat 19 Kilometer auf gut 950 Höhenmeter.

Isnyer unter den Top 100

Die Isnyer Läufer haben noch einmal alles aus sich herausgeholt. Routinier Klaus Briechle hielt sein Tempo gleichmäßig durch und erreichte schließlich nach 1:53,49 Stunden das Ziel als Siebter seiner Altersklasse Herren III und als 68. im Gesamtfeld von 300 Teilnehmern. Ralf Gross folgte mit 1:54,59 Stunden: Er belegte in der Klasse Herren II Platz 24 und wurde 76. insgesamt. Sven Zaminer konnte mit Trainingsrückstand seine Form nicht bis in die Nachsaison konservieren und belegte mit 1:56:42 Stunden Platz 30 bei den Herren II und landete im Gesamtfeld auf Rang 84.