In der Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege ist es in der letzten Sitzung vor den Sommerferien nach zwölf Jahren ihres Bestehens um einen selbstkritischen Rückblick auf die Aufgabenstellung gegangen, andererseits auch um die künftige Organisationsstruktur und um die Leitung der Heimatpflege. Erstmals wurde nicht im Rathaus getagt, sondern in der Kulturwerkstatt des Museums im Schloss bei Museumsleiterin Ute Seibold, die Kraft ihres Amtes auch sich selbst zu den aktiven Mitgliedern der AG zählt.

Der seitherige Vorsitzende, Oswald Längst, hatte bereits vor Monaten angekündigt, künftig nur noch als „einfaches Mitglied“ mitwirken zu wollen. Er hatte rückblickend im Gremium stichwortartig an den weiten Aktionsradius der Heimatpflege erinnert: Die AG sei eine feste, gleichzeitig offene Gruppe Interessierter, denen das Kulturgut Isnys besonders am Herzen liegt, die aber auch der baulichen, landschaftlichen und kulturellen Entwicklung Isnys mit Ortschaften mitgestalten will.

Die AG fühle sich insbesondere mitverantwortlich für die Museumsentwicklung, für die Stadtbildpflege und sieht sich zur Zusammenarbeit mit dem Verein der Stadtführer verpflichtet. Der weite Aktionsradius tangiere zum Beispiel: Isny Marketing, Stadt–, Kloster– und Hospitalarchiv, Denkmalpflege, Landschaftspflege, Volkshochschule, Gästeführer, sei auch im stetigen Gespräch mit den Isnyer Heimatforschern und Ortschaftspflegern.

Jan Zingg steht als zweiter Sprecher zur Verfügung

In vergangenen Sitzungen wurden immer wieder die notwendigen und auch künftigen Schwerpunkte angesprochen wie zum Beispiel der Flächennutzungsplan, lebensfreundliche Wohnquartiere, Verkehrsführung, Klimaschutz und Stadtbegrünung, Stadtbildpflege und unpassende Einzelobjekte und die Mitwirkung im Gestaltungsbeirat der Stadt angesprochen.

In diesem Zusammenhang auch die Frage nach dem „Gewicht“ der AG Heimatpflege, der tatsächlichen Einflussmöglichkeit und damit auch die Forderung nach einem Vereinsstatus für die AG Heimatpflege. Nach ausführlicher Diskussion über die Organisationsform ergab sich ein ziemlich einheitliches Votum.

Die AG beabsichtigt auch künftig keinen Aufwand für einen eingetragenen Verein „mitschleppen“ zu wollen, sondern bleibe weiterhin unter dem Dach des Kulturforums Isny in Freiheit und Unabhängigkeit und im sachdienlichen Dialog mit den städtischen Einrichtungen und Gremien.

„Praktikant“ verjüngt die AG

Der seitherige stellvertretende Vorsitzende, Rudi Daumann, zeigte sich unter der Voraussetzung der Beibehaltung der seitherigen Organisationsform bereit, den Vorsitz als Sprecher der AG zu übernehmen und wurde einstimmig gewählt. Die Freude war ebenso groß, dass sich der AG–Neuling Jan Zingg als zweiter Sprecher zur Verfügung stellte, zumal die Gruppe sowieso dringend auf jüngeren Nachwuchs hofft.

Deshalb wurde Zingg in freundschaftlich, gelöster Atmosphäre als „Rudis Praktikant“ tituliert und unter Applaus gewählt. Es müsse sowieso niemand heimatgeschichtliches Wissen mitbringen, so wurde betont, allenfalls Interesse und die Bereitschaft hineinzuwachsen in die gemeinsame Heimat Isny. Ins Amt der Schriftführerin wurde Ute Seibold berufen. Das Amt Öffentlichkeitsarbeit und Homepage Pflege übernehmen weiterhin Liane Menz und Katharina Briechle–Schubert.