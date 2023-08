Die AOK Gesundheitskasse Bodensee–Oberschwaben hat sich mit ihrem Kundencenter in diesem Jahr aus Isny zurückgezogen. Wo früher eine Anlaufstelle in der Reiffenstraße 11 war, steht jetzt ein leeres Haus mit einem Zu–verkaufen–Schild.

„Eine neue Nähe ist mehr als ein Ort. Die Welt rückt näher zusammen — global, emotional, digital“, heißt es auf einem Plakat, das im Eingangsbereich des einstmaligen AOK–Kundencenters hängt. Seit Mai ist hier geschlossen, verwiesen werden die Kunden, die trotzdem noch ans Ende der Sackgasse kommen, auf die Filiale in der Lindauer Straße in Wangen. „Wir haben über einen längeren Zeitraum unsere Kundenbesuche in Isny beobachtet und mussten feststellen, dass immer weniger Versicherte unseren Beratungsservice im Kundencenter in Isny persönlich genutzt haben“, erklärt AOK–Pressesprecherin Stefanie Dewor.

Zuletzt an zwei Tagen pro Woche geöffnet

Zuletzt waren nach Angaben der AOK im Jahr 2022 noch durchschnittlich 68 Versicherte pro Monat für die Beratung vor Ort in der Reiffenstraße gewesen, erklärt Dewor. Geöffnet hatte das Kundencenter am zwei Tagen in der Woche — am Dienstagvormittag und am Donnerstag ganztägig. Die zwei Mitarbeiter, die dort arbeiteten, seien weiterhin für ihre Kunden aus Isny gut erreichbar, so arbeite etwa das „Urgestein“ Rolf Weiß im Kundencenter in Wangen.

Das Medienverhalten der Menschen habe sich geändert, sagt Stefanie Dewor weiter. Immer mehr Kunden griffen mittlerweile — auch pandemiebedingt — auf den telefonischen Service der AOK zurück und nutzten damit die neue Direktberatung oder besuchten die Gesundheitskasse im Internet. „Um den Kundenerwartungen weiterhin gerecht zu werden, haben wir deshalb diese Servicebereiche weiter ausgebaut. Wer seine Angelegenheiten bequem online von zuhause aus regeln möchte, hat bei der AOK viele Möglichkeiten: die AOK–App ,MeineAOK’, das AOK–Online–Kundencenter und auch über die Digitalberatung können alle Versicherten ihre Anliegen mit uns klären“, erläutert Dewor.

Digitale Kanäle

Dem Anspruch, „die Versicherten auf ihrem bevorzugten Kommunikationsweg zu informieren und in hoher Qualität zu beraten, werden wir auch in Zukunft gerecht“, heißt es seitens der AOK. Wer Anträge oder Nachweise lieber ins Kundencenter vor Ort bringe und Anliegen persönlich bespreche, könne das weiterhin tun — in Wangen oder einem anderen AOK–Kundencenter. Dewor abschließend: „Unsere qualifizierten Fachkräfte sind weiterhin gut zu erreichen. Auch bei steigender Nutzung von digitalen Kommunikationskanälen wird die AOK immer nahe am Kunden und vor Ort sein.“