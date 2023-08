Nochmal neu und ganz anders: Annkathrin Immler aus Isny schlägt nach 15 Jahren in der Immobilienbranche ganz neue Wege ein — in Richtung Kunst. Unaufgeregt, bunt und irgendwie anders malt und zeichnet sie, was ihr gefällt. Und sie verkauft. „Es läuft überraschend gut“, sagt die 41–Jährige, die jetzt ganz neu kleines Fenster–Atelier im Münchner Westend betreibt.

Mitten in der bayerischen Metropole teilt sich Immler das Büro mit einem Start–Up–Unternehmen, zwei Grafikdesignern, einem Journalisten und anderen kreativen Köpfen. „Ich hab das große Fenster vorne“, sagt sie.

„Vor Passanten mit Acryl, Spraydosen und Zeichenstift zu hantieren, funktioniert erstaunlich gut“, so das Resümee nach den ersten Tagen.

Portraits und Tiermotive

Auf kleinen und großen Leinwänden entstehen so Portraits und Tiermotive: Bob Marley, Kakadus, ein Gorilla, ein Papagei, Hirsche, ein Löwe. „Bei den Tieren ist immer ein Element dabei, das zeigt, dass wir die Natur zerstören.“ Verblüffend: Die Tiere schauen trotzdem freundlich. Milde. „Sie verurteilen uns nicht. Sie sind einfach da.“

Wie die Gämsen, die neben dem Goldregen stehen, der dort nicht hingehört. Sie halten Hörner und Kopf schief, als wollten sie fragen, wieviel Platz die Menschen noch brauchen. Der Papagei fliegt in Schwarzweiß durch eine grelle Welt. Das Gebirge mahnt mit Müll–Plätzen — in eckigem Gelb.

Mal neon, mal dunkel, oft in der Kombination mit Grafik, Graffiti und Flächen. „Alles was mir vertraut ist, was mich geprägt hat, kommt darin vor.“ Annkathrin Immler hat Kunst nicht studiert. Und auch keine Technik–Kurse besucht. Sie weiß nicht, wie es richtig geht. Malt einfach mit Musik auf den Ohren und am Ende mit Erfolg.

Bilder sollen Freude schenken

Ihr erstes Bild verkaufte sie, obwohl sie es verschenken wollte. „Das war eigentlich zum Geburtstag für einen Freund.“ DJ Solvane, alias David Kreutzer aus Isny, sagte damals: „Wenn Du es verkaufen kannst: mach!“ Später bekam er einfach einen neuen Hirsch.

In der Zwischenzeit kaufen auch Fremde Immlers Bilder. Sie zeigt auf einem Instagram–Kanal in kurzen Videos was sie macht. „Ich will nicht sammeln. Ich möchte, dass meine Bilder woanders Freude schenken.“

Um ihr Netzwerk zu erweitern, um zu lernen und sich inspirieren zu lassen bewarb sich Annkathrin Immler bei zwei Ausstellungen — in Zürich (Kunst im Labor) und in München (Art Muc). Beide Male räumten die Veranstalter der Allgäuerin einen Platz ein und öffneten ihr Türen.

Anerkennung trotz Fehler

Seit dem intensiveren Kontakt zu gelernten Künstlern weiß sie, dass sie „noch Fehler macht“ und Techniken nicht sauber beherrscht. Trotzdem erntet sie in diesen Kreisen Anerkennung: Kollegen finden, dass ihre Werke „gut proportioniert“ sind und loben ihren „freien Strich und die Farbkombinationen“. Begriffe, an die sich Annkathrin Immler erst gewöhnen muss — und daraus lernt.

Im Moment lässt sie sich vom Münchener Westend inspirieren– und hofft, wenigstens die Miete zu erwirtschaften. „Da kommt die Betriebswirtin in mir durch“, lacht die Allgäuerin, die ihre kreativen Phasen tageweise in der bayerischen Metropole verbringt.

Liebe zur Heimat

„Es ist ein Versuch. Wenn nicht jetzt, wann dann?“, sagt sie und freut sich auf neue Kontakte in Sachen Kunst. Die Liebe zur Heimat und die Familie hält sie natürlich auch Zukunft in der Region. Und der Respekt vor der Zunft: „Kunstprofessoren sagen vermutlich, was ich mache, sei dekorativ.“ Ein Begriff, der in der Szene als verpönt gilt, weil er wenig Ausdruck vermuten lässt. Was Immler aber trotzdem ganz gut zum Ausdruck bringt ist: Schützen, was man liebt. Machen, wovon man träumt. Umsetzen, was einem liegt. Und sich einfach Mal was trauen.

Am Samstag, 26. August, stellt Annkathrin Immler mit dem Antiquitätensammler Johannes Schiller in der urigen Werkstatt an der Mühle am Schächele aus. Von 14 bis 17 Uhr sind in der Kastellstr. 73 ihre Werke zwischen allerlei historischen Teilen zu sehen. www.astyleworks.de