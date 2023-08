Anmeldungen für Flohmarkt bei „Isny macht auf“ ab 1. September

Am Sonntag, 24. September locken der verkaufsoffene Sonntag, der große Flohmarkt sowie der Energie– und Klimaschutztag zum ausgiebigen Bummeln nach Isny ein. Wer mit einem Stand beim letzten großen Flohmarkt des Jahres dabei sein möchte, kann sich ab Freitag, 1. September anmelden.

Der neu gestaltete Marktplatz wird laut Ankündigung dabei zum Schauplatz des Trödelgeschehens, ebenso wie die Bergtor– und die Obertorstraße. Kinder gestalten ihren eigenen kleinen Markt in der Espantorstraße. Die Anmeldung für den Flohmarkt bei „Isny macht auf“ startet am Freitag, 1. September, um 8 Uhr. Sabrina Hail nimmt die Anmeldungen telefonisch unter 07566/941464 oder per Mail an [email protected] entgegen. Ohne vorherige Anmeldung ist keine Teilnahme möglich.