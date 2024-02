Anmeldung für Isnys Früher-Flohmarkt startet

Der Frühling steht vor der Tür und das bedeutet, es ist Zeit für den ersten großen Flohmarkt des Jahres. Am Samstag, 30. März, startet Isny von 9 bis 16 Uhr in die Marktsaison und lädt dazu ein, zwischen bunten Trödelständen zu stöbern und am langen Einkaufssamstag gemeinsam mit Freunden und der Familie einen österlichen Bummel durch die Innenstadt zu genießen. Wer in seinen vier Wänden Platz schaffen möchte, kann sich ab dem 1. März anmelden.

Von Vintage-Kleidung bis hin zu Handgemachtem, schicken Dekoartikeln und andere besondere Fundstücken - entlang der Obertor- und der Bergtorstraße sowie auf dem Marktplatz finden Flohmarktfans, was ihre Herzen höherschlagen lässt. Kleine Käufer freuen sich beim Kinderflohmarkt in der Espantorstraße über neue Schätze. Isny Glas und Milchflasche suchen beim Flaschenflohmarkt vor der Isny Info, am Marktplatz, ihre neuen Besitzer.

Die Anmeldung für Isnys Früher-Flohmarkt am Samstag vor Ostern startet in diesem Jahr am Freitag, 1. März, 8 Uhr. Ab dann nimmt Sabrina Hail Teilnahmewünsche entgegen: Entweder telefonisch unter 07566/941464 oder per Mail an [email protected]. Obacht, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, ebenso können keine vorzeitigen Anmeldungen berücksichtigt werden. Die Standgebühr beläuft sich auf sieben Euro für den laufenden Meter, Kinder bis zwölf Jahre zahlen je Meter 1,50 Euro. Sabrina Hail informiert im Vorfeld über die weiteren Rahmenbedingungen. Der Flohmarkt findet bei jeder Witterung statt.