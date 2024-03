Anmelden für Gartenflohmarkt beim Isnyer Frühlingsmarkt

Der Isnyer Frühlingsmarkt lockt gemeinsam mit dem Gartenflohmarkt und dem langen Einkaufssamstag am Samstag, 20. April, zu einem Besuch in der Isnyer Innenstadt. Von 9 bis 16 Uhr findet sich alles, was Gärtnerherzen höherschlagen lässt und was im Gewächshaus, Beet oder dem Balkonkasten sein Plätzchen finden soll. Dies teilt Isny Marketing mit.

Die Espantorstraße verbindet den Regionalmarkt auf dem Marktplatz und den angrenzenden Einkaufsstraßen mit den grünen Ständen des Gartenflohmarkts. Sie wird zur Schatzkammer für alle, die nach dekorativen Schönheiten, nach Setzlingen und Sämereien und nach nützlichen Utensilien fürs heimische Grün suchen. Wer mit einem Stand dabei sein will, kann sich ab Freitag, 22. März, 8 Uhr, bei Sabrina Hail telefonisch oder per Mail anmelden: 07566/941464 oder [email protected]. Die Standgebühr beträgt sieben Euro für den laufenden Meter und es dürfen ausschließlich Waren für den Garten verkauft werden. Vorzeitige Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.

Mit besonderen Angeboten schließt sich der Isnyer Einzelhandel dem grünen Treiben an und öffnet von 9 bis 16 Uhr seine Türen. Das Gypsy Swing Duo begleitet mit Swing, Bossa Nova, Rumba und Balladen durch den Tag, es gibt Führungen, Informatives und kreative Mitmachangebote für Kinder.