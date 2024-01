An der Alpe Cermis zeigen die Isnyer ihre Klasse

Im Rahmen der Schlussetappe der Tour de Ski auf die Alpe Cermis wird traditionell das Amateurrennen Rampa con i campioni ausgetragen. Als Vorläufer für die Profis gehen die Amateure, begleitet von ehemaligen Tour-de-Ski-Siegern, auf den Schlussanstieg der Tour de Ski. Vom WSV Isny waren Sigrid Mutscheller und Clemens Seywald am Start und waren bei leichtem Schneefall laut Mitteilung auch so etwas wie der Schneepflug für ihren Vereinskameraden Friedrich Moch.

Nach dem Start im WM-Stadion in Tesero ging es für die Amateure in eine verkürzte Stadionrunde und dann in die Transferpassage zur Alpe Cermis. Diese altehrwürdige Piste im Fleimstal gehört zur Marcialonga-Strecke, einem der prestigeträchtigsten Skimarathons, der jährlich Tausende Langlauffans aus aller Welt ins Trentino lockt.

An der Spitze läuft eine Doppel-Olympiasiegerin

Bei laut Mitteilung tiefem Untergrund durch sehr nassen Neuschnee waren keine Spitzenzeiten zu erwarten, trotzdem formierten sich kleinere Gruppen. In der Spitzengruppe mit dabei war Clemens Seywald. Ebenfalls gut platziert lief Sigrid Mutscheller in Sichtweite zur Spitze, die von der Doppel-Olympiasiegerin Justyna Kowalczyk aus Polen gebildet wurde.

Nach kurzer Erholungsphase führte die Transfertrasse direkt in die Skipiste der Alpe Cermis und wie bei den Profis mussten Steilstücke mit bis zu 28 Prozenten überwunden werden. Alles Taktieren war nun Makulatur - volle Energie hieß die Devise auch für die beiden Isyner.

Seywald musste sich allerdings schnell von der Spitze verabschieden, fand jedoch einen guten Rhythmus und setzte sich an der siebten Position fest. Mit weit aufgerissenem Mund und letztlich ohne Mütze stapfte er die Piste nach oben und verteidigte seinen siebten Platz bis ins Ziel. Sigrid Mutscheller hatte immer Sichtkontakt zur Spitze. Am letzten Steilhang war sogar der zweite Platz in Reichweite, aber die ehemalige Weltcupläuferin Anna-Karin Stromstedt aus Schweden konterte die Attacke und Mutscheller lief als dritte Frau über die Ziellinie.