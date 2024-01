Amelie Hofmann mit Weltcup-Debüt

Nach ihren starken Ergebnissen am letzten Wochenende beim FIS Continental Cup in Polen wurde Amelie Hofmann vom Deutschen Skiverband für den Langlauf-Weltcup an diesem Wochenende nominiert. Die Langläuferin aus Isny, die bereits bei den Junioren-WM 2018 und 2020 sowie bei den U23-WM 2021 und 2023 auf großer Bühne zum Einsatz kam, wird voraussichtlich am Sonntag über 20 km Freistil im Massenstart-Rennen starten.

Der Weltcup gastiert in Goms in der Schweiz. Mit Amelie Hofmann und Friedrich Moch sind somit zwei Sportler des WSV Isny im Wallis am Start.

Auf nationaler Ebene startet Tim Paitz am Wochenende beim Deutschlandpokal in Oberstdorf, der vom WSV Isny ausgerichtet wird. Die Skating-Rennen im WM-Langlaufstadion Ried finden am Samstag (Sprint) und Sonntag (Distanz) jeweils am Vormittag statt.