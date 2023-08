Allgäuer Herbst Cup für Hobbybasketballer

Dieses Jahr wird das Basketballturnier „Allgäuer Herbst Cup“ des TV Isny auch für Kinder und Jugendliche interessant: Am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, messen sich Hobby–Spieler jeden Alters von 9 bis etwa 16 Uhr in Fünferteams auf dem Feld. „Plus Ersatzspieler“, sagt Abteilungsleiter Ralph Hoffmann, der nach der Pandemie–Pause zum fünften Mal zum Turnier einlädt und auf zahlreiche Zuschauer und Athleten hofft.

Laut Ankündigung ist der Allgäuer Herbst Cup das einzige Hobbyturnier im Allgäu vor dem Saisonauftakt. Mit einem großen Zuwachs über die letzten Jahre ist die Veranstaltung zu einer festen Größe in Isny gewachsen. Schneller Sport, extrem cool, leicht zu verstehen und unterhaltsam: So beschreiben die Macher die Spielrunden. Diese dauern, je nach Teilnehmerzahl, zwischen zehn und 15 Minuten. Gesponsert wird die Veranstaltung von mehreren Isnyer Firmen, die die Basketballabteilung seit Jahren unterstützen. „Uns macht die Organisation total Spaß“, sagt Koffi Tchetchebleko, der vom ersten Cup an dabei war und sich vor allem auf die Runden der Kinder und Jugendlichen freut. „Natürlich ist es eine Randsportart. Aber es ist trotzdem toll zu sehen, wie sich der Sport in der Region mit der Unterstützung der Gemeinde, der Hausmeister und der helfenden Eltern entwickelt.“ INFO: Weitere Turnierinfos unter www.allgäuer–herbst–cup.de